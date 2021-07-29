布林肯訪印度晤達賴喇嘛代表

布林肯昨日先出席一項「公民社會圓桌會議」，座上客包括達賴喇嘛文化中心「西藏之家」的多吉旦都（Geshe Dorji Damdul）。國務院發言人其後確認，布林肯又跟西藏流亡政府駐德里代表忠群歐珠（Ngodup Dongchung）短暫見面，並獲轉交贈自達賴喇嘛的一條圍巾。

印度傳媒指忠群歐珠同日跟美國駐印度大使另外會談10分鐘。

今次會面是美國前總統奧巴馬2016年在華盛頓會見達賴喇嘛以來，美國官員與西藏流亡政府人員其中一次最引人注目的見面。西藏流亡政府中央司政（總理）洛桑森格去年11月訪問白宮，是60年來首次。

會見莫迪談抗疫QUAD合作

美國國務院昨日指布林肯跟莫迪會面時，雙方討論如何加深美印全面戰略伙伴關係，以及商討地區挑戰以至在應對新冠疫情、氣候變化、共同價值觀與民主原則，以及包括美澳印日4國組成的「四方安全對話」（QUAD）在內的地區安全等範疇逐漸擴闊的合作。

布林肯同日亦與印度外長蘇傑生等多名國安官員會面，雙方討論有關供應新冠疫苗、兩國人權紀錄和QUAD。蘇傑生被問及中國對印太安全合作及QUAD有不滿時稱：「一些國家合作並不奇怪……人們要克服『其他國家的行為是直接針對他們』的想法。」布林肯則強調QUAD並非軍事同盟，而是旨在鞏固國際規則。

（路透社/美國國務院/印度時報）