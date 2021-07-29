統計：35%職業運動員有心理健康問題

今次宣布退賽的美國體操名將比拉絲早在東京奧運前，就曾公開透露自己遭國家體操隊前隊醫納沙性侵後，需要接受心理治療，雖然治療和藥物很有幫助，但每當處於壓力狀態就會有點害怕，不知如何處理情緒。納沙因性侵過百名女選手，2018年被判監175年。性侵案受害人之一、曾在奧運奪得3金的前美國體操選手拉絲曼（Aly Raisman）開腔聲援比拉絲，稱這是她見過在體操選手身上最大的壓力，對比拉絲感自豪。

前金牌選手批美體操協會「腐爛」

拉絲曼近日接受雜誌《紐約客》訪問時，狠批美國體操協會（USAG）「由內至外腐爛」，有必要更換整個領導層，又稱有其他項目的選手亦曾作出投訴，質疑統籌所有組織的美國奧委會未有認真對待，再促就納沙性侵案的處理過程，展開獨立於USAG和美國奧委會的調查。她稱在年輕時，被灌輸自我價值和個人感受應建基於教練看法的觀念，覺得所做一切都需獲身邊成人認可，以致許多運動員即使經歷不好的事，亦未能意識到不正常，又憶述自己曾患上腸胃炎，整晚都在嘔吐，但翌日仍被要求進行所有訓練項目，而在她因胃病體重變輕時，有教練甚至說她「看起來很好，最好不要變胖」。拉絲曼去年已退役，但她盼教練在鞭策運動員的同時，把他們作為人尊重。

（綜合報道）