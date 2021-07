巨星輸心魔退賽 運動員壓力獲正視 美體操女王比拉絲：心理健康更重要

24歲的比拉絲(Simone Biles)挾着里約熱內盧奧運4金的輝煌成績遠征日本,不但是美國隊頭號王牌,更堪稱是東奧焦點人物之一。不過,比拉絲周二參加女子體操團體賽時,在首項跳馬項目表現失準,未能完成動作且落地不穩,她隨後短暫離開賽場,美國隊隨即換人,她回到場地後未再上場,但仍有為隊友打氣。美國隊最後敗給俄羅斯摘銀,是2010年以來在所有國際女團大賽中首次失落金牌。

臨陣退賽的比拉絲在賽後記者會上否認受傷,但坦言心理狀態出問題。她透露賽前開始與「那些惡魔搏鬥」,但無法應付,「今天壓力一直很大,我在發抖,想小休一下也沒辦法。我比賽從來沒有這種感覺。我想享受比賽,但上去之後感覺『沒辦法,我的心不在這裏』」。

比拉絲再退出個人全能決賽

比拉絲2018年承認是遭美國體操代表隊前隊醫納沙(Larry Nassar)性侵的數百名選手之一,並公開談論與抑鬱症搏鬥的經過,要靠治療和藥物應付,情况一度得到控制。但她透露,到參加東奧後壓力開始增加,上周六(24日)在社交平台Instagram上坦言壓力大到像把全世界扛在自己肩膀上。她表示:「這是很漫長的一年,我認為我們都承受了太大的壓力,我們應該是上場享受,但有時不盡如此。我感覺不再那麼樂在其中,我知道這次奧運,希望是為自己比賽。我進到場上,感覺仍在為別人比賽,為了取悅他人,我有點不再純粹做自己喜愛的事,這讓我感到痛苦……我必須做對我而言是對的事,把注意力集中在我的心理健康,而不是危及我的健康和幸福……我們不止是運動員,我們都是人。」

評論:體操文化改 運動員增主導

曾為美國在4屆奧運取得23面金牌、有「水神」美譽的菲比斯(Michael Phelps),當年也曾承認受抑鬱困擾,想過自殺,目前在東京擔任奧運評述的他支持比拉絲的決定,說:「奧運的壓力是難以抵擋,當中很容易產生情緒波動,單是這個問題我就能夠講足1個小時。」美國體育頻道ESPN的評論寫道:「在奧運會的賽場上,比拉絲向全世界講出心聲,把自己的身心狀况放在第一位,顯示了體操運動文化正在轉變,運動員主導這項運動的趨勢來臨。」

《洛杉磯時報》體育版專欄以「有問題也沒關係(It's OK to not be OK)」為題評論,稱比拉絲的退賽決定不容易。這句話也是日本女網明星大坂直美登上《時代》周刊封面時的標題。大坂直美在5月法國網球公開賽拒絕賽後出席記者會,被賽會警告後決定退賽,並以心理健康問題為由,休養至今次奧運主場出擊,但周二在比拉絲退賽前幾小時,於女單16強爆冷出局。大坂賽後說:「我感到我的態度不太好,因為我不知道如何應付那壓力。」

延後一年 疫情措施增壓力

《華爾街日報》指出,兩大巨星退賽和爆冷出局,反映了他們受到的龐大壓力。受新冠疫情影響奧運延後一年舉行,嚴重影響運動員訓練時序,加上比賽場地處處受限制、缺乏如常的觀眾打氣,都令處處追求完美的頂級運動員難以適應。《紐約時報》亦引述體育心理學家指出,比賽押後一年,改變了運動員的日常規劃和步伐,大大增加其所受壓力,場地欠缺觀眾也令運動員失去支持能量。比拉絲直言,奧運延期和沒有觀眾都令她感到焦慮,「這一年很長」。澳洲體育心理學專家圖爾貝里(Julie-Ann Tullberg)說,疫下奧運村的限制社交距離措施也對運動員構成壓力,「以往他們都可以外出或開派對」。

美國體操總會昨日發表聲明,宣布比拉絲因要專注精神問題,將會退出今日舉行的女子個人全能決賽,會方會每天評估其狀况,以決定是否讓她繼續參加下周的個人項目。總會又稱,全力支持比拉絲的決定,並讚揚她將自身放在首位的做法勇敢,是其他人的榜樣。

(華爾街日報/金融時報/紐約時報/衛報/法新社)