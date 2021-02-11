韓研究：先牛津後BNT抗體水平更高

以色列研長者打第三針BNT

研究有499名醫護參與，其中100人接種混合疫苗、200人接種兩劑BioNTech疫苗，其餘接種兩劑牛津疫苗，混合疫苗產生的中和抗體水平與兩劑BioNTech疫苗相若，但達到兩劑牛津疫苗的6倍。研究亦發現，所有組別對Beta、Gamma和Delta變種病毒（分別在南非、巴西和印度發現）的中和能力較原始新冠病毒減少2.5至6倍。

多國正研究應否接種增強劑之際，以色列衛生部總幹事阿什（Nachman Ash）周一稱，正考慮讓長者接種第三劑BioNTech疫苗，料數周內有決定，對象很可能是60歲或70歲以上人士。自Delta變種病毒上月在以色列蔓延，衛生部曾兩度提出BioNTech疫苗效用下降，如上周估計，該疫苗過去一個月預防有症狀感染的有效率僅41%，對重症的保護率則仍高達91%。

《紐約時報》報道，在美國食品及藥物管理局（FDA）催促下，輝瑞和莫德納正擴大5至11歲兒童疫苗臨牀測試的規模，以更全面偵測心肌炎和心包炎等罕見副作用。

（路透社/紐約時報）

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