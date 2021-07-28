法惹爭議「健康碼」顯「谷針」成效

暫豁免商場 保障民生

歐洲多國近期連環出招「谷針」，包括瑞典和荷蘭等派發消費券和食物，但成效不及變相強制接種的法國。自從總統馬克龍兩周前宣布推行「健康通行證」以來，當地接種人數打破紀錄，接種了400萬劑新冠疫苗，接種最少一劑者到周一累計突破4000萬大關，3320萬人完成兩劑接種，接近人口一半。國會經過60小時討論，同日凌晨通過在8月1日起推行「健康通行證」第二階段措施，進入食肆、博物館、戲院和大型聚集場地者，必須已經接種、有陰性檢測證明或曾確診的證明，但政府同意將原先建議列入限制名單的商場剔除，以保障必須民生，但地方首長有權在確診急升時改例。

意大利下月6日也會推出類似通行證措施，涉及泳池、健身室、運動館、戲院和博物館等；比利時下月13日起只准已接種者出席超過1500人參與的大型戶外活動；英國亦計劃在9月開始只准已接種者進入夜店。

（衛報）

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