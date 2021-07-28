美強制打疫苗漸成常態 加州紐約公僕不打針需每周檢測

拒遵從者或被迫放無薪假

紐約市是美國其中一個受Delta變種影響最嚴重的城市。市長白思豪（Bill de Blasio）周一宣布，所有市政府人員必須接種疫苗，否則就必須每周接受篩檢，9月13日起生效，適用對象包括警察、消防隊員和教師，涉及34萬人。他說：「此事關係到本市復蘇，也關係到大家的安全。」他又說，希望政府起帶頭作用，讓其他私營企業跟從。市政府上周已宣布，自8月2日起，紐約市公立醫院的3萬名工作人員必須接種疫苗，否則就必須每周接受篩檢。紐約市勞工關係辦公室主任坎皮恩（Renee Campion）警告，如果職員拒絕遵從，就會被迫放無薪假。

紐約市是美國接種率較高的城市，至今有71%成年人已接種最少1劑新冠疫苗。

退伍軍人事務部前線醫護必須接種

加州州長紐森（Gavin Newsom）在白思豪公布措施幾小時後亦宣布，所有州公務員和醫護都要在下月2日前接種新冠疫苗，否則要每周接受檢測，涉及約24.6萬人。紐森說，作為全州最大僱主，州政府希望起帶頭作用，希望地方政府和商界會跟隨。

另外，退伍軍人事務部同日亦宣布，所有會與病人接觸的前線醫護人員，例如醫生、牙醫、視光師和護士等，必須在8星期內接種疫苗，涉及11.5萬人，將是美國首個強制員工接種的聯邦機構。退伍軍人事務部指出，過去幾周該部門已有4名沒有接種疫苗的員工死亡，其中3個死於Delta變種，旗下3座設施最近亦出現爆發群組。

公僕組織促政府要先與工會商討

紐約市最大教師工會「教師聯會」發表聲明，支持政府的決定，認為接種和檢測協助市內學校成為最安全的地方。56個代表全國數以百萬計醫生、護士、藥劑師和護理人員的醫學組織發表聲明，呼籲護理業要求所有員工接種疫苗。美國平等就業機會委員會亦發表指引，稱僱主有法律權利要求進入辦工場所的員工接種新冠疫苗，但僱主亦須為那些因為宗教或身體理由拒絕接種者提供安排。

不過，紐約市最大的公務員工會「區域委員會37」表示，如果市政府要每周向成員做檢測，那麼就必先與他們商討，政府不能自把自為，視工會如無物。全國廣播公司報道指出，拜登政府可下令聯邦僱員接種疫苗，但1905年最高法院判決市政府反對所有成人接種天花疫苗得直後，接種權主要掌握在州政府和地方政府手中。

另一方面，白宮發言人普薩基周一宣布，因Delta變種病毒在美國及全球肆虐，預料美國本土病例增多的趨勢未來幾周會持續，因此美國決定維持現有旅遊限制。美國目前對多國實施旅遊禁令，過去14天曾到中國、印度、伊朗、巴西、英國、歐洲神根地區、愛爾蘭及南非的非美國公民禁止入境。

（紐約時報/全國廣播公司/路透社/NPR/中央社）

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