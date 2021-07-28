數學博士後奪金心得：敢於與眾不同

單車賽孤軍作戰突圍而出

現年30歲的基森霍費爾先後在劍橋大學和加泰隆尼亞理工大學修畢數學碩士和博士，現為瑞士洛桑大學的博士後研究員。與此同時，她原為兩項及三項鐵人選手，但2014年因傷轉為單車選手，兩年後贏得西班牙業餘單車國家盃。她一開始曾有教練，但因為喜歡獨立，於是改為自行訓練。她亦是自己規劃今次比賽，包括計算可能會在何時完成多少公里、如何攝取營養等，笑言：「作為數學家，我們習慣自己解決問題，這就是我騎單車的方式。」

在賽後被問到成功關鍵時，她稱自己敢於與眾不同，令人難以預測她的行動，這就是周日所發生的事。

荷蘭贏得過去兩屆奧運女子公路單車賽，其隊伍多名選手在賽前被視為大熱。基森霍費爾在賽前不被視為爭奪獎牌的希望，所以估計一些主要選手會讓她先行。她爭取這個機會，與數名其他國家的選手突圍而出，在賽事初段拋離逾10分鐘路程，荷蘭選手所在的主車群則加速追上。

到距離終點40公里，基森霍費爾拋下突圍的選手自行加速。她在最後一段路獨自奮鬥，主車群卻似乎不知基森霍費爾在前，荷蘭選手范弗勒滕（Annemiek van Vleuten）衝線時，一度舉起雙手慶祝，以為奪冠，殊不知基森霍費爾已早她75秒衝線。

基森霍費爾在賽後表示，衝線一刻仍不敢相信勝出，盼自己的故事能激勵他人勿輕言放棄，堅持「忠於自己」做適合自己性格的事。

（華爾街日報/華盛頓郵報/CNN）