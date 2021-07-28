朝韓重啓通訊渠道 領袖親函建互信 分析揣測平壤求助解糧荒 影響美朝核談判

朝鮮去年6月9日不滿脫北者在邊境散發反朝傳單，單方面切斷與韓國所有通訊渠道，數天後更炸毁位於開城的朝韓友好象徵「南北共同聯絡辦公室」，彼此關係陷入谷底。昨日正值兩韓停戰協定簽署68周年，朝韓宣布「破冰」，官媒朝中社昨報道，根據兩韓領袖協議，雙方周二早上10時起重啟所有通訊渠道，是為「恢復互信和推動和解邁出一大步」。韓國總統府青瓦台與民溝通首席秘書朴洙賢昨亦在記者會宣布有關消息，稱總統文在寅和朝鮮領導人金正恩今年4月起多次互致親筆信，就改善關係溝通，並同意以恢復中斷的熱線作為第一步，「他們也同意盡快恢復互信及再度推動兩國關係發展」。

韓統一部：雙方代表將每天通話

韓國統一部表示，雙方代表在電話中交談了3分鐘，周二下午再有另一次通話，此後每天都會通話。韓方代表說：「我們很開心在一年多後再次通話，我們希望這為所有韓國人帶來好消息。」統一部又稱，安裝在邊境板門店休戰村的電話線路也恢復。國防部也證實，周二測試了軍事熱線，此後恢復每天兩次通話。青瓦台一名高官昨表示，兩韓暫未討論舉行領袖峰會，並稱雙方今後需要探討重啟首腦熱線。

不排除兩國舉行會談

美國前總統特朗普與金正恩2018年6月在新加坡歷史性舉行雙邊峰會，普遍認為由文在寅居中牽線而成， 但2019年在越南舉行的「特金會」核談判破裂告終，之後朝鮮大幅減少與韓國聯繫。自美國總統拜登上台後，平壤和華府均採取觀望態度，拜登5月在美韓峰會中表示，在「適當條件下」願與金正恩會面，採取務實步驟以緩和緊張局勢。金正恩上月首次回應拜登對朝政策，表示朝鮮要作「對話與對抗」兩手準備，被視為立場軟化。美國國務院朝鮮事務特別代表金星容上月再稱，美國準備好「隨時隨地、無條件」會見平壤官員，但金正恩胞妹金與正拒絕提議。

分析指出，朝鮮恢復與韓通訊，可被視為金正恩對美國提出會談的初步回應。韓聯社引述分析指出，兩韓領袖此前在通訊中斷下仍互通信函保持溝通，從這一點來看，不排除兩國領袖有可能舉行會談。不過，韓國統一戰略中心主管文聖默（音譯）指出，朝鮮或有所求，他們可能認為恢復了熱線，就輪到韓國展示誠意，會要求美韓中止聯合軍演。

美國中情局前朝鮮分析員金秀（音譯）認為，朝鮮同意恢復與韓通訊，或與疫情糧荒有關，「我們知道朝鮮過去一年受新冠疫情影響，加上制裁、天災及整體經濟衰弱，令金正恩處於困境。因此，他可能希望韓國協助他擺脫糧食緊張情况，以及疫情造成的其他負擔」。金正恩上月在勞動黨中央委員會全體會議上承認，由於去年颱風造成的災害，導致「現在人民的糧食情况緊張」。

（路透社/法新社/韓聯社）