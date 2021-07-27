體操女將連身戰衣 抵制性化捍衛自主

相較於男子體操選手視乎參賽項目可選擇較鬆身的短褲或長褲，不同級別的女子體操選手多年來都傾向穿著類似泳衣的高衩緊身衣出戰。德國女子體操隊周日奧運資格賽選穿的一件頭體操服不僅覆蓋大腿，還一路延伸到腳踝，是隊員跟教練以投票方式達成共識。

德女選手盼成榜樣

隊員之一的福斯（Sarah Voss）上周五（23日）稱，教練希望她們任何情况下都感到自信與舒適，而長褲型緊身衣讓人感到更好更舒適。福斯在4月曾表示童年時不感穿緊身衣有何問題，但踏入青春期、開始有月經就感到愈來愈不自在。她周日向路透社稱，「我們想要確保每個人都自在舒適，我們向大家展現，無論選穿高衩型還是長褲型，大家可穿自己想要穿的，讓自己好看、又讓自己自在」。她稱希望與隊員成為榜樣，讓所有人有勇氣追隨她們的步伐。三度參戰奧運的另一女隊員塞茨（Elisabeth Seitz）上周五亦表示，她們想表達的是每名女性、每個人都應該可決定自己穿什麼。

涉及女運動員出賽服飾爭議不限體操界，本月18日在保加利亞舉行的歐洲沙灘手球錦標賽，挪威運動員因沒穿著比堅尼三角褲，改穿短褲，及後被歐洲手球聯會（EHF）以穿著不當為由，全隊共被罰1500歐元（約1.37萬港元）。

（華盛頓郵報/中央社/路透社）