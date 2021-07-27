FT：英研剔除中廣核參與電力建設

涉及2137億核電站計劃

英方與中廣核的合作可追溯到2015年，當時雙方達成的協議獲時任英國首相卡梅倫和中國國家主席習近平認可。根據協議，中廣核在Sizewell C項目佔兩成股權，並擁有參與建設的選擇權，法國電力公司（EDF）則佔八成股權。協議還確定了中廣核參與Hinkley Point C核電站項目的投資，該項目位於薩默塞特郡（Somerset），是英國最大的基礎設施項目之一。協議亦確定中廣核成為另一提案埃塞克斯郡Bradwell B項目的主要開發商，並採用其自主的華龍一號（HPR 1000）反應堆技術。目前逾100名中廣核工程師參與Hinkley Point C項目，其中約50人在薩默塞特郡的現場。

現時Bradwell項目設計處於英國監管當局的批核程序。一名消息人士表示，中方擬在距離倫敦僅50公里海岸興建核電站的計劃目前無望啟動：「中廣核沒有機會興建Bradwell核電站。根據我們看到（英國）對待華為的方式來判斷，唐寧街首相府不會允許由一家中國企業建造新核電站。」

該名消息人士透露，英方已經與Sizewell C核電站的主要開發商EDF討論是否能為該項目找到新的合作伙伴。另一名消息人士稱，英國首相府不希望中廣核參與任何一個項目，但希望中廣核能在無異議情况下退出。中廣核及EDF拒絕評論報道。

中廣核有份建設的台山核電廠上月曾傳出核事故消息，引發外界關注。事緣美國有線新聞網絡（CNN）上月引述文件報道，法國核電企業「法馬通」（Framatome）去信美國政府指台山核電站有燃料棒封裝問題引發的「即時輻射威脅」，要求美方提供技術支援以修正問題。中方其後否認有核輻射泄漏。持有台山核電站三成股權的法國電力公司（EDF）上周則說，若出現類似問題就會關閉反應堆運作。

近年中英關係因中國打壓香港異見人士、西方指控中國侵犯新疆維吾爾族人權等議題而惡化。英國外相藍韜文去年表明，英國不能再與北京「如往常般做生意」，英政府迄今最高調的舉動是決定迫使中國電信巨頭華為退出英國的5G網絡建設。

（金融時報/彭博社）