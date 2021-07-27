政爭礙施政抗疫 無力振經濟惡性循環

一名餐廳東主抨擊政府的抗疫政策朝令夕改：「他們早上甫作出決定，下午就推翻了它。他們既決定要隔離檢疫，卻又沒有徹底執行。」該國本月初單日確診曾達9286宗，最新的上周五單日數據回落至5359宗，但死亡人數逐增至231人，累計超過1.8萬人死於新冠肺炎，為人均新冠死亡率最高的非洲國家。惟全國1200萬人口之中僅7%人接種完新冠疫苗；不僅醫院因缺乏氧氣等物資而緊張混亂，疫苗接種安排亦出現混亂。例如衛生部長未準備妥就宣布上周二（20日）起開放29間新接種中心供年滿18歲國民接種新冠疫苗，吸引數以萬人前往，卻因疫苗不夠令許多人撲空，造成個別中心被人逼爆門窗玻璃。總理邁希希於是裁撤衛生部長，原無民政事務權力的總統翌日則單方面宣布軍方接管抗疫工作。

10年換9政府 朝令夕改

突尼斯本就面對財赤負債問題，高失業率、貧窮、貪污、通脹令民不聊生。惟總統賽義德自上任，跟復興運動及所支持的總理邁希希之間的權鬥持續，政治紛擾使經濟、民生危機加劇。例如自今年1月，邁希希裁撤了賽義德委任的11名部長，賽義德便拒絕為對方所揀選的部長監誓，導致政令不通。該國今年頭一季失業率達17.8%，IMF 2月稱該國經濟較去年萎縮了8.8%。國庫空虛，公共事務凍結工資，也影響控疫開支，例如只能給有病徵的人做病毒檢測。

（金融時報/路透社）