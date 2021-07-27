突尼斯總統炒總理停國會 被轟政變 「阿拉伯之春」後最大憲政危機 調軍隊守國會

【明報專訊】北非國家突尼斯陷入10年以來最嚴重的憲政危機。該國總統賽義德在周日爆發近年最大規模的民眾抗議最大政黨示威後，宣布裁撤總理和命令國會休會，又調動軍隊包圍國會和國營電視台，攔截身兼執政黨黨魁的國會議長進入國會，後者斥總統發動「政變」，是對民主的攻擊，號召人民一如2011年「阿拉伯之春」上街抗爭，呼籲軍隊保護人民。德國、歐盟呼籲涉事各方尊重憲法，卡塔爾促對話解危。
「以子彈回應」 警告勿武力反抗
突尼斯首都突尼斯市等多個城市，周日（25日）爆發近年最大規模的針對執政黨「復興運動」（Ennahda）示威。成千上萬民眾響應社交網絡號召上街，指摘該伊斯蘭政黨管治無能，在國家施政和控疫方面皆失敗，弄到經濟萎靡不振，失業率高企等。示威者稱「耐性已去到極限」，要求總理邁希希（Hichem Mechichi）下台和解散國會。第二大城市斯法克斯（Sfax）、莫納斯提爾（Monastir）、卡夫（El Kef）、蘇塞（Sousse）均有示威者企圖或成功搗入破壞復興運動黨的辦事處，托澤爾（Tozeur）的示威者甚至縱火焚燒該伊斯蘭政黨的地區總部。
原主責軍事和外交的無黨屬總統賽義德（Kais Saied）當天在總統府召開緊急會議，之後在國家電視台發表講話，稱要着手拯救國家、人民出危機。他宣布革除總理邁希希，由自己接管行政權力，稍後他將委任新總理，與之聯合管治政府。他並表示憲法縱不容許解散國會，但可援引憲法第80條在「迫切危險」下使國會休會，故宣布休會持續30天。他還表示會褫奪議員的刑事豁免權，接管總檢察長辦公室，及將撤換國防部長、司法部長。他又警告反對勢力切勿作出武力反抗：「無論誰開了槍，軍隊將以子彈回應。」
不過，擔任國會議長的復興運動黨主席格努希（Rached Ghannouchi）聲言要召開國會會議對抗賽義德。他周一凌晨趕到國會，但被包圍國會大樓的軍人攔截於外。
復興運動譴責賽義德所為是「反革命、反憲法的一場政變」，號召黨員和民眾一若2010年末至2011年初全國反政府示威推翻獨裁者阿里政權的「茉莉花革命」那樣上街，捍衛革命。國會另外兩大黨「突尼斯之心黨」、「尊嚴聯盟」（Karama）亦譴責賽義德「政變」。
執政黨支持者與反對派爆衝突
賽義德發表宣布後，各地示威變為慶祝，大批民眾呼歡跳舞又放煙花，汽車響號，慶祝國家擺脫復興運動覊絆、露出曙光。惟復興運動黨高層質疑周日的示威或之後的慶祝，都是賽義德精心策劃。
支持執政黨的民眾凌晨起在國會外靜坐，與反對人士衍生互罵和擲石衝突。一些支持執政黨人士表示擔心「復興運動」會步埃及「穆斯林兄弟會」的後塵，後者在「阿拉伯之春」後由民選上台，但其後被軍方推翻和禁制封殺。
自從阿里政權2011年1月倒台後，復興運動幾乎一直把持突尼斯政局，並於2019年10月初循直選續為今屆國會最大黨，但未能佔超過四分之一議席。該黨支持的無黨屬邁希希則於去年夏天出任總理。而憲法專家賽義德2019年10月當選總統，與對「阿拉伯之春」民主化運動有所忌憚的埃及、阿聯酋、沙特阿拉伯等國關係良好。
隨着突尼斯經濟窘迫需要緊縮財政，以及新冠病毒肺炎疫情下政府被批應對緩慢，賽義德跟邁希希、復興運動屢起政爭，令國家陷入惡性循環（見另稿）。