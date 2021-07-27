突尼斯總統炒總理停國會 被轟政變 「阿拉伯之春」後最大憲政危機 調軍隊守國會

「以子彈回應」 警告勿武力反抗

突尼斯首都突尼斯市等多個城市，周日（25日）爆發近年最大規模的針對執政黨「復興運動」（Ennahda）示威。成千上萬民眾響應社交網絡號召上街，指摘該伊斯蘭政黨管治無能，在國家施政和控疫方面皆失敗，弄到經濟萎靡不振，失業率高企等。示威者稱「耐性已去到極限」，要求總理邁希希（Hichem Mechichi）下台和解散國會。第二大城市斯法克斯（Sfax）、莫納斯提爾（Monastir）、卡夫（El Kef）、蘇塞（Sousse）均有示威者企圖或成功搗入破壞復興運動黨的辦事處，托澤爾（Tozeur）的示威者甚至縱火焚燒該伊斯蘭政黨的地區總部。

原主責軍事和外交的無黨屬總統賽義德（Kais Saied）當天在總統府召開緊急會議，之後在國家電視台發表講話，稱要着手拯救國家、人民出危機。他宣布革除總理邁希希，由自己接管行政權力，稍後他將委任新總理，與之聯合管治政府。他並表示憲法縱不容許解散國會，但可援引憲法第80條在「迫切危險」下使國會休會，故宣布休會持續30天。他還表示會褫奪議員的刑事豁免權，接管總檢察長辦公室，及將撤換國防部長、司法部長。他又警告反對勢力切勿作出武力反抗：「無論誰開了槍，軍隊將以子彈回應。」

不過，擔任國會議長的復興運動黨主席格努希（Rached Ghannouchi）聲言要召開國會會議對抗賽義德。他周一凌晨趕到國會，但被包圍國會大樓的軍人攔截於外。

復興運動譴責賽義德所為是「反革命、反憲法的一場政變」，號召黨員和民眾一若2010年末至2011年初全國反政府示威推翻獨裁者阿里政權的「茉莉花革命」那樣上街，捍衛革命。國會另外兩大黨「突尼斯之心黨」、「尊嚴聯盟」（Karama）亦譴責賽義德「政變」。

執政黨支持者與反對派爆衝突

賽義德發表宣布後，各地示威變為慶祝，大批民眾呼歡跳舞又放煙花，汽車響號，慶祝國家擺脫復興運動覊絆、露出曙光。惟復興運動黨高層質疑周日的示威或之後的慶祝，都是賽義德精心策劃。

支持執政黨的民眾凌晨起在國會外靜坐，與反對人士衍生互罵和擲石衝突。一些支持執政黨人士表示擔心「復興運動」會步埃及「穆斯林兄弟會」的後塵，後者在「阿拉伯之春」後由民選上台，但其後被軍方推翻和禁制封殺。

自從阿里政權2011年1月倒台後，復興運動幾乎一直把持突尼斯政局，並於2019年10月初循直選續為今屆國會最大黨，但未能佔超過四分之一議席。該黨支持的無黨屬邁希希則於去年夏天出任總理。而憲法專家賽義德2019年10月當選總統，與對「阿拉伯之春」民主化運動有所忌憚的埃及、阿聯酋、沙特阿拉伯等國關係良好。

隨着突尼斯經濟窘迫需要緊縮財政，以及新冠病毒肺炎疫情下政府被批應對緩慢，賽義德跟邁希希、復興運動屢起政爭，令國家陷入惡性循環（見另稿）。

（路透社/法新社）