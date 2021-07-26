加勒比首個獨立國 海地百年動盪未息

地震颶風纏擾 重創海地

海地曾是法國最為富庶的殖民地，主要輸出蔗糖、煙草和香蕉，為法國提供國庫收入。直至1804年，海地宣布脫離法國獨立，成為全球首個由非裔領導的共和國。然而獨立以後的海地長期處於社會和政治動盪之中，在過去的幾個世紀裏，該國發生一連串災難和暴力事件，包括分別在1842年、1946年及2010年發生大地震，單在2010年那場大地震就有超過20萬人遇難，對全國基建與經濟造成深遠破壞。另外，自1850年以來，海地最少曾受7次大型颶風吹襲，亦對國家造成重創。

學者：刺殺莫伊茲時機令人費解

時間來到2021年，當海地總統莫伊茲（Jovenel Moise）本月初身中12槍死亡，引起國際社會廣泛關注。儘管當地上周五已完成莫伊茲的喪禮，但刺殺案的來龍去脈尚在調查，事件留下大量疑團未解。根據警方初步調查，參與暗殺行動的疑犯包括海地裔美國人和哥倫比亞人，但背後主使者仍未明。

美國加州大學歐文分校（UC Irvine）人文學院英語教授，兼美國《國家》雜誌（The Nation）特約編輯維倫茨（Prof Amy Wilentz）向BBC指出，莫伊茲還有6個月左右便要離任，選擇在這時候行兇動機何在讓人費解，「一些知情人士聲稱他肯定是把誰逼至絕境才遭到報復，可我們不知道到底是怎麼回事」。

莫伊茲2017年在低得票率下就任總統，任內被指控貪污腐敗，在他死前的一段日子，要求他下台的抗議活動持續擴散。在他死後，海地國內外政治勢力狀况備受關注。國內已有多股勢力對總統之位虎視眈眈，包括剌殺案後隨即聲稱接管國家的臨時總理約瑟夫（Claude Joseph）及莫伊茲生前任命的新總理亨利（Ariel Henry）。雖然亨利最終在7月20日就任總理，但能否有效管治國家尚成疑問。

新政府重建有效管治成疑

本身是海地人的美國維思大學（Wesleyan University）社會學榮休教授杜普伊（Prof Alex Dupuy）對BBC表示，海地沒有一個有效運作的政府，當地本來已有成千上萬群眾因幫派暴力活動而無家可歸，現在莫伊茲還遇刺身亡，無人清楚到底何時能重建有效管治。

維倫茨亦認為，目前形勢難以預測。她說：「街上有各種幫派，他們火力強大，有不同組織的財政支持。」亨利就任後承諾改善國家治安，以及在9月舉行大選，最終決定總統人選，但海地最終能否達至自由和公平的選舉，仍是未知之數。

外力介入海地早有先例。美國曾分別於1915年及1994年兩次因海地政變而出兵當地。2004年，海地再次發生政變，時任總統阿里斯蒂德被推翻，聯合國亦介入派出維和部隊員執行維持和平任務，直到2017年才撤走。這次刺殺案發生後，海地當局第一時間要求美國派兵到當地保護基建設施，但美國表明無計劃提供軍事援助，只聲言會派遣聯邦調查局和國土安全部人員到當地協助調查。

（綜合報道）

（世局解碼）