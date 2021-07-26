匈牙利26年最盛大性小眾遊行

歐爾班反同性戀立法 突顯歐盟分歧

匈牙利總理歐爾班的「青年民主主義者聯盟」（Fidesz；青民盟）政府推動「保護兒童法」，以「反戀童癖」、維護傳統基督教價值觀免受西方自由主義荼毒的名義，禁止學校向18歲以下青少年「描繪或宣傳」同性戀和變性，教材不能有性小眾人物或主題，性教育限由向政府註冊團體教授，另禁止性小眾人士於日間或晚上黃金時段電視亮相。

該國最大的性小眾維權組織Hatter的發言人抨擊新法污衊性小眾，「鼓勵」合法公開「恐同」或跨性別恐懼症。傳媒報道，自國會6月15日通過新法，發生過多宗恐同襲擊，令性小眾人士對個人安全漸感擔憂。

這次立法突顯匈牙利執政當局與歐盟價值觀的衝突。歐盟委員會7月15日就歐爾班政府新法違反歐盟法律和原則，正式採取法律行動。歐爾班上周三稱會就反同志法辦公投，但日期未定。

（法新社/BBC）