匈牙利26年最盛大性小眾遊行

【明報專訊】匈牙利政府立法規限學校不准向18歲以下青少年「描繪或宣傳」同性戀及變性議題，引發反彈，促使布達佩斯上周六（24日）舉行的一年一度性小眾遊行規模格外盛大。法新社稱這是布達佩斯「驕傲遊行」26年來最盛大的，美國有線新聞網絡（CNN）稱人數約達3萬。美國、英國、德國等逾40個駐匈牙利的大使館和外國文化機構上周一（19日）聯署支持性小眾和今次遊行。
歐爾班反同性戀立法 突顯歐盟分歧
匈牙利總理歐爾班的「青年民主主義者聯盟」（Fidesz；青民盟）政府推動「保護兒童法」，以「反戀童癖」、維護傳統基督教價值觀免受西方自由主義荼毒的名義，禁止學校向18歲以下青少年「描繪或宣傳」同性戀和變性，教材不能有性小眾人物或主題，性教育限由向政府註冊團體教授，另禁止性小眾人士於日間或晚上黃金時段電視亮相。
該國最大的性小眾維權組織Hatter的發言人抨擊新法污衊性小眾，「鼓勵」合法公開「恐同」或跨性別恐懼症。傳媒報道，自國會6月15日通過新法，發生過多宗恐同襲擊，令性小眾人士對個人安全漸感擔憂。
這次立法突顯匈牙利執政當局與歐盟價值觀的衝突。歐盟委員會7月15日就歐爾班政府新法違反歐盟法律和原則，正式採取法律行動。歐爾班上周三稱會就反同志法辦公投，但日期未定。
（法新社/BBC）
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