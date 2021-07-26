阿富汗變陣遏塔利班 美防長促阻攻勢

戰事趨激烈 威脅接壤國家

塔利班由今年5月以來估計已奪取全國約400個地區約半數的控制權。阿富汗政府前天宣布，全國34個省除了喀布爾省、潘傑希爾省和楠格哈爾（Nangarhar）省外，其餘31個省都實施「晚10朝4」宵禁。

塔利班的攻勢備受關注，美國防長奧斯汀前日到訪阿拉斯加時稱，阿富汗部隊正鞏固在主要人口中心周邊的力量；他認為就能否阻止塔利班而言，首先要做的是確保可減慢塔利班的推進。奧斯汀指他相信阿富汗有能力取得進展，但補上一句：「我們拭目以待。」

最近數周阿富汗的戰鬥激烈，美軍撤軍同時亦協助阿富汗部隊，以空襲阻止塔利班進攻，但有專家指5月起缺乏美軍空中支援，成為阿富汗部隊失去大片土地予塔利班的主因。

塔利班在阿富汗接壤其他國家邊境地區的行動亦令人憂慮，本月較早時有數以百計阿富汗士兵逃避塔利班的攻擊而逃往塔吉克。俄羅斯上周五承諾協助塔吉克在邊境設立新哨站後，俄羅斯塔斯社（TASS）報道，俄國防長紹伊古與塔吉克防長米爾佐（Sherali Mirzo）上周六通電話，商討聯手應對塔利班在塔吉克與阿富汗邊境地區帶來的威脅。

俄國塔吉克商聯手應對塔利班

俄羅斯亦已發送新硬件設備到俄國在塔吉克的基地，以加強基地的應對能力。另外，俄國下月亦會跟塔吉克和烏茲別克，在塔吉克與阿富汗邊境舉行聯合軍演。

（路透社/半島電視台/法新社）