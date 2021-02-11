英枉花214億購不合適防護裝備 國會報告揭抗疫耗近4萬億 憂納稅人數十年「埋單」

綜合周日兩份國會政府帳目委員會（PAC）的報告指出，約翰遜政府在新冠疫情首16個月，動用了總達3720億英鎊去應付，相關支出令「納稅人面臨持續20年風險」。報告特別指出，政府提供援助中小企業的貸款涉及欺詐和還款違約，估計損失達260億英鎊（約2776億港元）。此外，衛生部所訂購的320億件個人防護裝備，僅110億件分發了出去，84億件向全球各地訂購的貨品尚未收貨；有126億件存於中央庫存。去年購入的1萬個貨櫃箱個人防護裝備到今年5月都未拆貨，另有21億件價值總逾20億英鎊是用不着的個人防護裝備，「浪費高得令人不能接受」。報告指出，相關庫存每周耗費約達670萬英鎊（約7154萬港元）來儲存。

約翰遜承諾調查

政府回應表示，僅有0.84%的購買個人防護裝備是衛生服務範圍用不着的，當局已擬變更用途。

PAC主席希利爾（Meg Hillier）說：「現在，政府需要釐清迄今為止花在新冠病毒之上那些令人眼花撩亂的開銷……那對納稅人將有20年持續的風險……假如新冠病毒長在，有關財政後遺症可能禍延後代。」

英國在野工黨指今次報告是政府紕漏的又一證明，主張立即着手調查。《衛報》報道，約翰遜承諾最快明春起着手調查，預計需時數載、在下屆2024年大選之後才能完成，可讓他選前避過問責壓力。

衛生大臣失言道歉

除了政府抗疫政策和財政安排被質疑，約翰遜政府官員亦捲入失言風波。逾一周前確診新冠病毒的衛生大臣賈偉德（Sajid Javid）在Twitter上發帖宣布康復，且鼓勵其他人接種疫苗和學習與之並存「而非退縮」，他寫道：「當我們學習與病毒並存，假如你還未打疫苗，拜託去接種，而非在這病毒前退縮」。新冠死者遺屬組織代表斥其言論「麻木不仁」。工黨影子司法大臣和自由民主黨衛生發言人分別指摘他「詆譭」和「侮辱」了那些遵守政府防疫守則卻喪命的人。蘇格蘭民族黨下議院領袖柏家輝也批評其言「不可接受」。賈偉德昨日承認用詞不當，並為事件道歉。

截至上周六（24日），英國7天平均單日新增確診約4萬宗，與一周前相若。英國累計逾567萬宗確診、逾12.9萬人死亡。

（衛報/路透社/BBC）

（新冠疫情）