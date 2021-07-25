紐約市長促企業要求員工打疫苗 「須採強制措施」 稱考慮推行健康通行證

【明報專訊】最先在印度發現的Delta變種新型冠狀病毒在全球多地肆虐，各地政府強制接種或施壓「谷針」的趨勢愈來愈明顯。美國紐約市長白思豪上周五（23日）就開腔敦促私人企業要求員工接種新冠疫苗，強調必須「立刻採取一些強制措施」，又表示會「認真考慮」法國最近要求民眾出示疫苗接種或陰性檢測證明才能進入公共場所的「健康通行證」做法。不過，美國最新民調顯示，目前仍未接種者中，八成人均表示不會接種。
紐約市近幾周新冠確診個案增加兩倍，平均每日超過650宗，但疫苗接種率放緩，目前全市約有58%民眾接種了至少一劑。為防疫情持續升溫，白思豪數日前宣布所有公立醫院系統的員工必須接種疫苗，否則每周要提交病毒檢測結果。他上周五接受電台訪問時，呼籲私人僱主要求員工接種疫苗才能回辦公室上班，「若人們想要自由，想要工作，想要繼續生活下去，我們必須讓更多人接種疫苗」。
民調指美八成未打針者稱不接種
白思豪表示，過去半年市政府一直保持自願接種態度，也嘗試各種鼓勵措施，例如抽獎等，但現在必須向前邁進，因純粹的自願接種已達到極限，「是時候有更多強制」。對於法國總統馬克龍最近推行健康通行證，限制沒接種疫苗或沒有陰性檢測證明者進入多種公共場所，白思豪認為有需要會認真考慮執行類似強制措施。不過，有商界領袖認為，要求員工接種對僱主是一項負擔，他們必須處理有關監督員工疫苗接種情况的複雜問題及法律責任。
現時全美約58%民眾接種至少一劑新冠疫苗，縱使聯邦及地方政府繼續「谷針」，但美聯社-NORC公共事務研究中心最新民調顯示，仍未接種疫苗的民眾中，35%表示可能不會接種，45%稱肯定不接種，只有3%說一定會接種。對於疫苗能否有效對抗Delta變種，多達64%人表示很少或沒有信心。
紐時：美當局擬為長者「補針」
至於兩劑疫苗的有效力可持續多久，目前仍未有定案。拜登政府數周前曾表示，迄今沒足夠證據支持補打第三劑加強劑，但《紐約時報》前日報道，美國衛生官員正考慮讓65歲或以上及免疫力較弱民眾「補針」。以色列衛生部最新數據顯示，BioNTech-輝瑞疫苗1月至4月在該國的預防感染力達95％，但到6月底至7月初僅剩39％。