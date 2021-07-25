紐約市長促企業要求員工打疫苗 「須採強制措施」 稱考慮推行健康通行證

紐約市近幾周新冠確診個案增加兩倍，平均每日超過650宗，但疫苗接種率放緩，目前全市約有58%民眾接種了至少一劑。為防疫情持續升溫，白思豪數日前宣布所有公立醫院系統的員工必須接種疫苗，否則每周要提交病毒檢測結果。他上周五接受電台訪問時，呼籲私人僱主要求員工接種疫苗才能回辦公室上班，「若人們想要自由，想要工作，想要繼續生活下去，我們必須讓更多人接種疫苗」。

民調指美八成未打針者稱不接種

白思豪表示，過去半年市政府一直保持自願接種態度，也嘗試各種鼓勵措施，例如抽獎等，但現在必須向前邁進，因純粹的自願接種已達到極限，「是時候有更多強制」。對於法國總統馬克龍最近推行健康通行證，限制沒接種疫苗或沒有陰性檢測證明者進入多種公共場所，白思豪認為有需要會認真考慮執行類似強制措施。不過，有商界領袖認為，要求員工接種對僱主是一項負擔，他們必須處理有關監督員工疫苗接種情况的複雜問題及法律責任。

現時全美約58%民眾接種至少一劑新冠疫苗，縱使聯邦及地方政府繼續「谷針」，但美聯社-NORC公共事務研究中心最新民調顯示，仍未接種疫苗的民眾中，35%表示可能不會接種，45%稱肯定不接種，只有3%說一定會接種。對於疫苗能否有效對抗Delta變種，多達64%人表示很少或沒有信心。

紐時：美當局擬為長者「補針」

至於兩劑疫苗的有效力可持續多久，目前仍未有定案。拜登政府數周前曾表示，迄今沒足夠證據支持補打第三劑加強劑，但《紐約時報》前日報道，美國衛生官員正考慮讓65歲或以上及免疫力較弱民眾「補針」。以色列衛生部最新數據顯示，BioNTech-輝瑞疫苗1月至4月在該國的預防感染力達95％，但到6月底至7月初僅剩39％。

（紐約時報/金融時報）

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