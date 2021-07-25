聯國警告將巨石陣列瀕危世遺

指英未停附近建隧道計劃

英國政府計劃斥資17億鎊（約181億港元），改善英格蘭南部主要幹道A303的交通，包括在巨石陣附近興建一條逾3公里長的隧道。UNESCO在2018年的代表團和英國規劃監察機關均警告，項目恐對巨石陣造成重大損害。惟去年11月，運輸大臣夏博思（Grant Shapps）仍對項目開綠燈，有民間團體隨即入稟高等法院，控告夏博思的決定違法。

UNESCO世界遺產委員會在上月公布的決定草案（draft decision）指，除非英國修改隧道設計，否則建議在明年將巨石陣列為瀕危世遺。這份草案上周四在中國福州舉行的世遺大會獲通過。

缺資金維護 組織：當局未意識重要性

英國世界遺產組織主席布蘭福德（Chris Blandford）認為，政府未充分意識到世界遺產的重要性，以致許多世界遺產都嚴重缺乏資金。該組織前年的報告指，政府每年就英國本島27個世界遺產的開支為1900萬鎊（約2億港元），相比下15個國家公園的開支卻高達7000萬鎊（約7.4億港元）。

英國多數世界遺產由資金緊絀的地方當局營運，2010年宣布廢除地區發展機構等部門後，他們的資金更被大幅削減。基於財政緊張，多地議會面臨更大壓力，只好通過或有損文化資產歷史價值的開發項目。英國政府則回應稱，保護巨石陣的遺產和考古是政府的優先事項。

（衛報）