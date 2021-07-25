路透：美應對伊朗不重返核談判 擬制裁進口石油華企

中國每日進口伊朗100萬桶原油

官員透露，華府本年初向北京表示，其主要目標是恢復2015年伊朗核協議，若伊朗能及時重返協議，就沒理由懲罰因購買伊朗原油違反美國制裁的中國公司，惟伊朗的意向一直「非常模糊」，若立即重返協議的可能性收窄，美國不得不調整立場。伊朗表明在總統當選人萊西上任前不會恢復談判，而萊西會否延續上月談判結束時的成果，抑或要求重新開始仍是未知之數。《華爾街日報》上周一率先報道，華府正研究各種促使伊朗繼續談判、或在伊朗不願談判時實施懲罰，包括通過新制裁阻止伊朗向中國銷售原油。有美國官員指出，經濟制裁伊朗的空間不多，對中國的石油銷售將是重要目標。惟這個做法或適得其反，促使伊朗加速核計劃。

指港註冊中企運石油赴華

路透社日前披露，在香港註冊的中和石油有限公司（CCPC）因處理伊朗石油，兩年前遭美國列入受制裁的實體名單，但至今仍是伊朗和委內瑞拉受制裁石油貿易的核心角色，過去一年獲得至少14艘油輪，將石油從伊朗或委內瑞拉運往中國。

另外，伊朗上周四啟用首個霍爾木茲海峽以外的石油出口站，以分散風險。新出口站位於阿曼灣的賈斯克（Jask）港口，油輪可直接駛進阿拉伯海，避免通過狹窄的霍爾木茲海峽。美伊軍艦過去曾在該海峽對峙。

（路透社/華爾街日報/法新社）