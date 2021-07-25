最富饒省份 政府被指管理水資源不善

人口阿拉伯裔為主 常抱怨被邊緣

胡齊斯坦省人口以阿拉伯裔為主，常抱怨被邊緣化。當地民眾不滿政府長年非但沒有管理好乾淨水源，還浪費用水，河流過度築壩使湖泊乾涸，又將省內的水源導引往波斯人聚居的中部沙漠氣候地區或政府工廠，用水壓力超出生態承受力。氣候變化亦令胡齊斯坦省的季候性沙塵暴和熱浪問題變壞，使原來的肥沃平原、濕地變乾。曾經種植甘蔗、小麥和大麥的農田，因缺水導致農作物枯萎，牛隻渴死。中央政府欠應對全球暖化政策，因此當人口和工業用水顯著增加，氣候變化致降雨量減少，乾旱情况便更嚴重。

中央政府欠氣候政策 加劇乾旱

候任總統萊西跟最高領袖哈梅內伊一樣主張國家農業自給自足，惟伊朗是由沙漠或半沙漠土地組成的國家，水土侵蝕率高。幾十年間政府鼓勵農耕政策，使農民過度抽取地下水，每年農業耗用水約達整體的92%。環保人士推算，伊朗31個省中，12個省的地下水將在半世紀內枯竭。

伊朗近年反覆出現旱情。如2018年夏天，全國近五成人口缺水。能源部長今年5月表示，伊朗面對着50年來最乾旱的夏天，氣溫高達50℃將導致停電和斷水。氣象部門6月說，南部和西部地區的降雨量減少了50%至85%，氣溫升高了2℃、3℃。國會2019年一份研究報告就已預測，明年內全國五分之四人口將不夠乾淨水源，並將引發騷亂，「由於飲用水危機，一些城市很快出現動亂，對當局帶來安全挑戰」。

（路透社/彭博社/紐約時報/Iran Focus）