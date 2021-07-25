伊朗水荒爆示威 武力鎮壓釀8死 缺水缺糧鬧電荒 成候任總統挑戰

示威者呼「口渴要水」 促官員下台

伊朗西南部的胡齊斯坦省（Khuzestan）自今年3月起受乾旱所苦，官方雖曾出動運水車和送瓶裝水紓困，但只屬杯水車薪，不少人抱怨官方沒有根治水源管理問題。7月6日，阿拉伯部落領袖馬爾萬（Khalifah Marwan）帶着一群農民、畜牧業者到省會阿瓦士（Ahvaz）與官員開會，斥對方造成缺水。他說：「我們不會離開這片土地，你們為我們帶來洪水和乾旱使我們要遷徙。我們不會離開，這是我們祖先的土地。」其言論經社交網絡廣傳，贏得民眾廣大共鳴。

阿瓦士、沙代甘（Shadegan）等至少20座市鎮7月15日晚起民眾開始為嚴重缺水而上街，示威者高呼「口渴、要水」，並要求當地官員，甚至是最高領袖哈梅內伊等當政者辭職。首都德黑蘭、西部洛雷斯坦（Lorestan）的阿里古達爾茲鎮（Aligudarz）和馬什哈德（Mashhad），都分別有聲援胡齊斯坦省的示威。中部伊斯法罕（Isfahan）附近農民也有抗議河道變乾示威。

國際特赦指當局霰彈槍催淚氣驅散

部分示威隨即遭鎮壓。阿瓦士一名29歲阿拉伯裔攤販上周三告訴《紐約時報》：「我們一直呼喊『我們要水，只是水，我們沒有水』。他們卻動粗和用子彈回應我們。」網上還廣泛流傳片段，顯示有婦人懇求安全部隊停止槍擊示威者，卻被保安人員推撞毆打。國際特赦據所得資料稱，保安部隊動用自動武器、霰彈槍和催淚氣驅散示威，至少8人遇害。伊朗傳媒和官員則指摘示威衍生騷亂，「機會主義者」和「暴徒」向示威者和安全部隊開槍，釀至少一名警員和3名青年死亡。

聯合國人權事務高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet）前日表示，當下胡齊斯坦省的「災難」景况是多年缺水所累積，槍擊及拘捕示威者徒添怒氣和絕望。美國國務院發言人波特稱，伊朗目前所遇至少50年來最嚴重旱災，是政府多年來忽視、疏於管理水資源令問題變嚴重。她呼籲伊朗讓人民在無懼受粗暴遇待或拘捕下，行使表達自由的權利。

哈梅內伊開腔反對指摘示威者

哈梅內伊前日（23日）發表講話，告誡示威者切勿為敵人「提供彈藥」，但同時承認水問題嚴重，反對指摘表達不滿的人民。他說：「敵人會試圖利用任何手段來攻擊（伊斯蘭）革命，這個國家和人民的利益，所以我們必須謹慎，不能資以藉口……人民表達不滿，我們不能夠作出批評，因為食水問題不是小事，尤其胡齊斯坦省酷熱得很。」

經濟學者歸咎政府補貼致失衡

伊朗經濟備受美國制裁和新冠疫情打擊，國內工人和退休人士近月已為失業和通貨膨脹示威，惟水危機料是新總統萊西的最棘手挑戰。政府為了糧產和就業機會，鼓勵需要大量用水的農業和工業。在政府大幅補貼下，人民濫用水電，伊朗著名經濟學者阿勒胡塞尼（Sadegh Alhusseini）上周二就歸咎政府補貼使水電費過廉，造成過度使用和浪費，並出現供求失衡。當局估計，今年全國產電不出5.5萬百萬瓦（MW），但在熱浪影響下，需求卻近6.6萬MW。令情况雪上加霜的是，全國伊斯蘭革命以來該國興建水壩約達600座，使濕地乾竭，但由於天然水源不繼，影響水力發電量。政府到2019年才首次禁止部分地區栽種耗水量高的農作物。萊西暫僅表示，就職後將委任「胡齊斯坦省特別總督」處理該省的水問題。

（路透社/法新社/彭博社/紐約時報/金融時報）