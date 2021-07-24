全球主要網站一度故障 網絡商：更新系統所致

多家企業的網站於香港時間周四晚11時46分一度無法運作，引發網絡襲擊揣測。故障追蹤網站Downdetector稱，用戶報告的48個網站主要在美國。甲骨文公司和亞馬遜昨日表示，旗下雲端服務一度受牽連。

日本放送協會（NHK）報道，周五（23日）凌晨1時許，多個日本政府與企業的官方網站一度無法連線，包括東京奧組委、東京都政府、JR東日本公司、日本航空、東京電力公司和富士通等。日本政府中負責資訊安全對策的「內閣網路安全中心」說，斷線原因是Akamai的網路服務出現問題。

搶修1小時後回復正常

總部設於美國麻省的雲端服務供應商Akamai隨後發聲明道歉，並澄清沒有網絡攻擊，指事涉軟件更新期間，觸發其網域名稱系統Edge DNS一個程式錯誤，把域名轉換成IP地址，影響瀏覽者前往網站。約有500個客戶暫時斷線，經搶修後，問題於1小時後解決。

這是一個月內第2宗涉及雲端服務供應商的電腦系統事故。上月，包括白宮、《紐約時報》和Reddit等美國網站，因雲端服務商Fastly出現故障而一度「死機」。

（路透社/法新社/中央社）