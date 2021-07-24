塔利班續推進 阿富汗政府軍改守重鎮

美國國防部周三估計，塔利班目前控制阿富汗約一半的地區中心，並推進到17個省份首府的市郊，佔全國總數一半。有阿富汗官員向路透社稱，軍隊重新定位將有助捍衛具戰略價值的領土和基建，包括一座在印度資助下建造的水壩和主要高速公路等。惟集結兵力意味要放棄守衞其他地區，或令當地社區感到被拋棄。

美軍參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）周三指，阿富汗軍隊的戰略將包括放棄地區中心，以保衛喀布爾等人口較多的中心。中央司令部司令麥肯齊（Kenneth McKenzie）提到，美國多年來對阿富汗軍隊如何在檢查站部署人手感憂慮，包括在脆弱或戰略價值不大的偏遠或敵對地區。

擬科威特卡塔爾美軍基地建屋 安置為美軍工作傳譯員

另外，多年來為美軍工作的阿富汗傳譯員，成為塔利班的狙擊目標，有人被抓後遭斬首。隨着美國計劃下月底完成撤軍，美國正加快撤走這些傳譯員及其家屬，以免他們遭塔利班報復。《華爾街日報》引述美國官員指，當局正計劃在科威特和卡塔爾兩個美軍基地興建臨時房屋和設施，安置多達3.5萬名傳譯員及其家屬至少18個月，讓他們完成申請美國簽證的程序，再到美國定居，估計整個準備工作將花費數億美元，但現階段與科威特和卡塔爾的安排尚未拍板。

（路透社/華爾街日報）