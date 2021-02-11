美200官員及親屬患「哈瓦那綜合症」

【明報專訊】美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯周四表示，約200名美國官員、僱員及其親屬罹患「哈瓦那綜合症」，當中中情局人員及其家人約佔半數。他表示已委派曾經追捕蓋達領袖拉登的中情局高官接手領導專責小組調查。
中情局高官獲委調查 曾率追捕拉登
美國駐外人員自2016年因不明原因，出現偏頭痛、頭暈、惡心及記憶力衰退等症狀，最先報告此事的是美國駐古巴大使館，美國駐奧地利大使館這半年間亦有22人出現類似症狀，駐中國、俄羅斯等地的美方人員也有相關報告。美國國家科學院小組去年12月提出，「定向、脈衝式射頻能量」（directed, pulsed radiofrequency energy）可能是導致不適的原因。
伯恩斯（William Burns）周四接受任內首次訪問，表示大概有200人出現「哈瓦那綜合症」，約100人為中情局中人及家人。曾任駐俄大使的他認為這「極可能」是有人蓄意造成，幕後黑手很可能是俄羅斯。他表示，已委派了一名中情局高官着手調查「哈瓦那綜合症」（Havana syndrome）。該中情局官員曾率領小組追捕蓋達首領拉登（Osama bin Laden），現在領導專責小組配合國務院和其他情報機關，蒐集「哈瓦那綜合症」相關事件的新證據及重新研究此前調查的材料，查找造成傷害的因由，研判事故是否可歸納為襲擊及追究要負起責任的人。
另外，伯恩斯稱中情局今後數年要務之首，是應對中國這「美國21世紀最大單一地緣政治的挑戰」、科技領域的競爭對抗對手。美方需投資於與國際結盟和情報交流，以便在與中俄等「較孤立霸權」交手時佔優。中情局也會謀劃怎樣組織海外人員，以便在非洲等地跟中國有效競爭。