美200官員及親屬患「哈瓦那綜合症」

中情局高官獲委調查 曾率追捕拉登

美國駐外人員自2016年因不明原因，出現偏頭痛、頭暈、惡心及記憶力衰退等症狀，最先報告此事的是美國駐古巴大使館，美國駐奧地利大使館這半年間亦有22人出現類似症狀，駐中國、俄羅斯等地的美方人員也有相關報告。美國國家科學院小組去年12月提出，「定向、脈衝式射頻能量」（directed, pulsed radiofrequency energy）可能是導致不適的原因。

伯恩斯（William Burns）周四接受任內首次訪問，表示大概有200人出現「哈瓦那綜合症」，約100人為中情局中人及家人。曾任駐俄大使的他認為這「極可能」是有人蓄意造成，幕後黑手很可能是俄羅斯。他表示，已委派了一名中情局高官着手調查「哈瓦那綜合症」（Havana syndrome）。該中情局官員曾率領小組追捕蓋達首領拉登（Osama bin Laden），現在領導專責小組配合國務院和其他情報機關，蒐集「哈瓦那綜合症」相關事件的新證據及重新研究此前調查的材料，查找造成傷害的因由，研判事故是否可歸納為襲擊及追究要負起責任的人。

另外，伯恩斯稱中情局今後數年要務之首，是應對中國這「美國21世紀最大單一地緣政治的挑戰」、科技領域的競爭對抗對手。美方需投資於與國際結盟和情報交流，以便在與中俄等「較孤立霸權」交手時佔優。中情局也會謀劃怎樣組織海外人員，以便在非洲等地跟中國有效競爭。

（路透社/NPR/紐約時報）