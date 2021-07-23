迪拜「走佬公主」手機疑遭「飛馬」監控

拉蒂法是阿聯酋副總統兼總理、迪拜酋長穆罕默德（Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum）的女兒，她2018年乘坐遊艇越過印度洋試圖逃離阿聯酋，但事敗被帶回迪拜。英國廣播公司（BBC）今年2月播出拉蒂法秘密自拍的影片，稱自己遭軟禁，擔心性命不保，但阿聯酋官方表示拉蒂法在家中獲照顧。《華郵》聯同其他傳媒調查潛在被「飛馬」監控的清單後，發現拉蒂法及其多名朋友的手機號碼，約在拉蒂法2018年2月失蹤後的數小時和數天，出現在監控清單上。據研究「飛馬」的公民實驗室（Citizen Lab）指出，阿聯酋當時是研發「飛馬」的以色列網絡情報公司NSO的客戶。由於未取得相關人士的手機作鑑證分析，暫無法得知是否「飛馬」軟件最終導致拉蒂法被抓回國。

傳媒調查又發現，迪拜酋長穆罕默德的前妻哈亞、她的姊妹及其法律和安全團隊成員等人的手機號碼在2019年初出現於潛在監控清單上，均為在哈亞逃離迪拜前數天和之後的數周。哈亞2019年4月帶着兩個孩子逃到倫敦，聲稱被前夫禁錮和虐待。

以國委員會查「飛馬」指控

國際特赦組織發聲明稱，這反映出NSO涉侵犯人權，呼籲當局加強監管以遏制「不受控制的監視」。以色列國會昨表示已成立委員會，調查涉及「飛馬」被濫用的指控。

（華盛頓郵報/BBC）