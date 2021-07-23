美擬冬季前准12歲以下童打疫苗

拜登接受有線新聞網絡（CNN）訪問，回應12歲以下兒童何時可接種新冠疫苗時說：「我相信很快……我不會叫任何科學家該做什麼。我不會干預。他們正在研究和測試，並正在做決定。」他說，美國食品及藥物管理局（FDA）可能在學年之始，8月底至10月間緊急授權批准兒童接種，但認為在新學年復課時，未滿12歲兒童勢將因未接種在校內須戴口罩。

BioNTech-輝瑞、莫德納疫苗正做兒童接種疫苗臨牀實驗。前者的對象為4500名6個月大至12歲孩童，其中5歲至11歲兒童的數據，料於9月出爐，並依據該實驗結果，於同月申請緊急授權。隨後發表的將是2歲至5歲。針對再年幼孩子的數據則可能於10月或11月發表。

打針後應否續戴口罩 白宮掀爭辯

今年5月，美國疾病控制及預防中心（CDC）建議，完成接種者可於大部分室內場所毋須戴口罩。但由於最先在印度發現、傳染力強的Delta變種病毒蔓延，美國一些地區重新實施口罩令。《華盛頓郵報》周三引述6名知情人士報道，白宮高級助理與拜登政府官員正就已接種疫苗應否繼續戴口罩，展開爭辯。其中有官員提出，應要求已接種者在公共場所或室內，如到商場或戲院時戴口罩。但有白宮官員認為有關口罩政策轉變，將使國民混淆及難以執行。官員認為戴口罩與否應交CDC決定。

美國國立過敏與傳染病研究院總監福奇周三對CNBC說：「你即使接種了疫苗而置身室內，尤其是人多擠迫的場所，若想有更大保障，或許應考慮戴口罩。在病毒傳播水平很高的社區，建議你在室內戴口罩。」他表示儘管完成接種後的確診個案通常病况較輕微，但美國官員仍然憂慮病毒在人群之間傳播，令病毒有充分的時間和機會變異，產生新的變種。

Delta感染個案佔美國目前83%確診個案。Axios-Ipsos周二公布的民調顯示，經常戴口罩的美國人由5月初的84%降至52%。

（CNN/CNBC）

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