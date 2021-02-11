責令澳洲代表赴開幕禮 IOC副主席被轟「欺凌」

澳洲議員要求道歉辭職

帕拉施克曾說在東京期間只會出席為布里斯班爭取主辦權的講解環節，不會參與其他活動，會留在酒店。但周三布里斯班奪得主辦權後，科茨在記者會上向鄰座的帕拉施克說：「你必須參加東奧開幕式。我仍是IOC副主席，據我所知，2032年奧運會仍會有開幕和閉幕式，你們所有人都得出席，去了解奧運的傳統及開幕式的內容。所有人都別想躲在房間，行嗎？」帕拉施克昨受訪說，會按照科茨吩咐去做，不會冒犯國際奧委會。

科茨的行為在國內備受批評，有網民炮轟他欺凌帕拉施克，澳洲參議員帕特里克（Rex Patrick）在Twitter發文，要求科茨辭職。科茨則表示，其言論被人完全誤解，稱與帕拉施克有長期和良好的關係，認為沒有冒犯對方。

（法新社/路透社）

（東京奧運）