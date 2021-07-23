開幕客寥寥 菅義偉難展奧運外交 僅15外國政府組織領袖今出席東京儀式

內閣支持度跌新低 今秋大選相位危

東奧開幕禮預料約有950人出席，內閣官房長官加藤勝信周三指，出席者暫定包括15名外國政府或國際組織領袖，以及來自約70國的體育部長級政要。

菅義偉昨日起至周六展開「馬拉松式會談」，首天會見的對象包括世衛總幹事譚德塞和蒙古總理奧雲額爾登等，並於晚上與率領美國代表團抵日的美國第一夫人吉爾共晉晚餐。

馬克龍是確認會出席開幕禮的唯一大國領袖，巴黎將接棒主辦2024年奧運和殘奧。菅義偉計劃周六與馬克龍會面，《朝日新聞》引述外務省消息稱，大部分首腦級會談可能不到30分鐘，但與馬克龍的會談被視為「奧運外交亮點」，會持續約1小時，預料談及安全領域合作。《讀賣新聞》報道，菅義偉今日預留一定時間與吉爾會面，展現對美日關係的重視。

馬克龍拜登夫人分率法美代表團

相比下，2012年倫敦奧運開幕禮約有80國領袖出席，2016年里約熱內盧奧運則受寨卡病毒等因素影響減至約40國。早前傳出韓國總統文在寅或趁東奧訪日，與菅義偉舉行首次峰會，但最終告吹，韓國預料只派文化體育觀光部長黃熙出席開幕禮。中國則由負責教育、醫療衛生、體育等事務的國務院副總理孫春蘭出席。

奧運常被視為重要外交場合，如2014年索契冬奧，多名歐美領袖因俄羅斯立法禁止宣揚同性戀等政策杯葛冬奧，時任日本首相安倍晉三則有出席開幕禮，並與俄國總統普京會談，盼推進有關北方四島（俄稱南千島群島）的談判。安倍在任期間是東奧主要推手，但日本放送協會（NHK）報道，他因疫情決定不出席今晚的開幕禮。

日本原本盼將東奧營造成3．11大地震後復興的象徵，卻因疫情順延1年，大部分賽事閉門舉行，籌備過程醜聞不斷。NHK訪問了55間贊助商，當中近三分之一表示因疫情不會派人出席開幕禮，包括東奧最大贊助商之一的豐田汽車。

分析認為，即使疫情嚴峻，菅義偉政府仍堅持如期舉辦東奧，其一原因是中國是明年冬奧主辦國。日本在過去10年間經歷經濟衰退、海嘯及核災，日方希望藉東奧展示日本在經濟、政治和體育領域已重新躋身頂級國家之列。中國早已透過2008年北京奧運在全球舞台展示實力，日本也想做到類似目標。

逾六成受訪者稱東奧難「安全安心」

《朝日新聞》最新民調顯示，菅義偉內閣支持度跌至31%，是去年9月上任以來最低，68%受訪者認為無法實現「安全且安心的東京奧運」。執政自民黨在4月的3場國會補選失利，而本月初舉行的東京都議會選舉，自民黨議席雖有增加，但執政聯盟的議席仍未過半。路透社上周四引述官員稱，自民黨原本的共識是菅義偉可出任首相至明春，除非該黨在東京都議會選舉損失重大，現時黨內已有聲音考慮如何取代菅義偉。

（NHK/朝日新聞/讀賣新聞/路透社/印度快報）

（東京奧運）