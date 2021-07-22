法實行首階段「健康通行證」

逾50人活動須憑證入場

總統馬克龍上周宣布，「健康通行證」（health pass）適用於前往有逾50人出席的活動或場所，通行證證明文件持有人已完成接種、過去24小時病毒檢測呈陰性，或前此6個月確診後康復。措施到8月1日起會擴展至食肆、購物中心、長途列車和飛機。措施實施第一階段是透過簽署法令推行，其後須國會投票通過才可推展第二階段。在9月起，醫護及護老院人員須接種疫苗。

法國疫情近期在趨惡化，政府周二公布新增18,181宗病例，達兩個月新高，衛生部長韋朗同日在國會上警告，在印度先發現的Delta病毒株快速傳播令法國疫情惡化，確診病例增長速度前所未有：「這意味着我們的病毒傳播在一周內增加150%。我們從未見過這情况，不論是新冠病毒（原始病毒株），還是英國變種或巴西變種。」政府發言人阿塔爾（Gabriel Attal）周一表示，現時新增病例有八成屬Delta變種。

（法新社/Euro News/新華社）