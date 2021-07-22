法實行首階段「健康通行證」

【明報專訊】法國周三（21日）起推行「健康通行證」第一階段措施，民眾如要前往戲院、博物館、運動賽事及其他文化場所，必須出示已接種新冠疫苗或病毒檢測陰性證明。法國周二新增約1.8萬宗確診病例，衛生部長韋朗表示，法國新冠病例增長速度前所未有，呼籲民眾接種疫苗。
逾50人活動須憑證入場
總統馬克龍上周宣布，「健康通行證」（health pass）適用於前往有逾50人出席的活動或場所，通行證證明文件持有人已完成接種、過去24小時病毒檢測呈陰性，或前此6個月確診後康復。措施到8月1日起會擴展至食肆、購物中心、長途列車和飛機。措施實施第一階段是透過簽署法令推行，其後須國會投票通過才可推展第二階段。在9月起，醫護及護老院人員須接種疫苗。
法國疫情近期在趨惡化，政府周二公布新增18,181宗病例，達兩個月新高，衛生部長韋朗同日在國會上警告，在印度先發現的Delta病毒株快速傳播令法國疫情惡化，確診病例增長速度前所未有：「這意味着我們的病毒傳播在一周內增加150%。我們從未見過這情况，不論是新冠病毒（原始病毒株），還是英國變種或巴西變種。」政府發言人阿塔爾（Gabriel Attal）周一表示，現時新增病例有八成屬Delta變種。