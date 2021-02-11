利物浦海事商城世遺除名 當地擬建足球場 UNESCO：過度發展

法新社指投票以13：5票通過將利物浦海事商城除名的提議，較達到除名所需的三分之二大多數門檻僅多出一票。UNESCO稱除名原因是當地過度發展，包括計劃興建新足球場。UNESCO的代表稱當地的重建計劃，將不可逆轉地破壞該世界遺產。向UNESCO就遺產名錄提供建議的國際古蹟遺址理事會（ICOMOS）表示，英國政府已一再被要求對該城市的未來作更有力的保證。

ICOMOS稱，當地計劃興建足球球會愛華頓的新球場在未經公眾諮詢下獲得政府批准，「是完全違背UNESCO目標的一個重大項目最新例子」。反對除名的國家包括有大堡礁可能被列為瀕危世遺的澳洲。

利物浦市長安德森（Joanne Anderson）對委員會周三的決定表示費解及感到失望，稱會跟政府研究能否提出上訴。英國政府亦對有關決定感極度失望。

歷來第3例除名 市長研能否上訴

位於梅西河和愛爾蘭海交匯處潮汐河口的利物浦海事商城在2004年被列為世界遺產。UNESCO在網頁簡介稱當地在大英帝國的發展上擔當重要角色，當地為人口大規模流動，包括北歐到美國的奴隸與移民的主要港口，又指利物浦是發展現代碼頭技術、運輸系統和港口管理與建築的先驅。

利物浦海事商城在2012年因當地的發展計劃受關注而被改列入瀕危世界遺產，最終昨日成為1972年《保護世界文化和自然遺產公約》簽署以來，第3個被除名的世遺。另外兩個分別是在2007年被除名的阿拉伯羚羊保護區（Arabian Oryx Sanctuary），和在2009年被除名的德國德累斯頓易北河谷（Dresden Elbe valley），前者是因盜獵和生態受破壞，後者則因興建了一條跨河大橋。

（法新社/路透社/UNESCO）