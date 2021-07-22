彭博：默克爾讓步 息美德「北溪」管道爭拗

保留制裁選項對俄「斷氣」權利

《華爾街日報》指該項4點協議中，美德會盡量確保烏克蘭繼續獲得俄羅斯按目前與烏國政府達成、2024年到期的協議，而支付每年約30億美元（約234億港元）的天然氣過境費；美方亦會保留對俄羅斯出現被認為是能源脅迫行為時實施制裁的權利。

有德國官員稱他們拒絕了美國提出在管道營運規則中，加入緊急停止開關條款的要求。條款可容許德國在俄羅斯對鄰國西方盟國採取侵略行動時，暫停俄羅斯輸氣。有德國談判員指對私人擁有項目作國家級干預會引致法律挑戰，不過德國同意不拒絕未來對俄羅斯能源業界的制裁。

「北溪2號線」是連接俄羅斯和德國的能源管道。美國一直質疑這會增加歐洲對俄羅斯天然氣的依賴，亦可能跟現有經烏克蘭的管道「搶客」。彭博社稱美德協議用字相信令不少美國國會議員失望，他們希望德國會明言對俄「斷氣」是制裁選項。不過德國一直反對這類威脅，認為會令默克爾所堅稱的「純粹商業項目」變得更政治化。

（彭博社/華爾街日報）