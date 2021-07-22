土耳其重開主權爭議「鬼城」 塞浦路斯不滿 美歐關注

在1974年，塞浦路斯的親希臘軍方發動政變，土耳其以保護土裔僑民為由揮軍入侵，旋即控制北面約佔全島三分之一的領土，南面由親希臘政府控制。大批身處塞浦路斯北面的希臘裔塞浦路斯人在戰爭期間逃亡，位於塞浦路斯東面的瓦羅沙（Varosha）亦不例外，當地在戰爭前是國際級度假勝地，但在土軍入侵後，民眾爭相逃離，之後當地變成軍事禁區，建築物逐漸殘破，遂有「鬼城」稱號。

度假勝地瓦羅沙 荒廢47年

1983年，北塞浦路斯土耳其共和國成立，塞浦路斯正式分裂。北塞政府一直提出「兩國制」是解決塞浦路斯問題的唯一方法，但獲國際社會的塞浦路斯政府反對，認為這相當於確認北塞政府的對等地位。瓦羅沙被視為土耳其在和談上討價還價的籌碼。北塞當局去年11月開放了瓦羅沙一小部分地區給遊客作即日遊，令和談前景蒙上陰影。

土耳其：只可由塞島兩政府談判

北塞政府周二趁土軍入侵塞浦路斯47周年時進一步宣布，瓦羅沙部分地區將會轉為民用，3.5%的土地將會移除軍事區地位，並計劃容許民眾取回部分物業。正在訪問北塞的土耳其總理埃爾多安說：「馬拉斯（Maras，土耳其對瓦羅沙的稱呼）的新時代將會展開，將令所有人得益。」他斥聯合國過去多年未能令雙方復合，「我們沒有多50年來浪費」，又說塞浦路斯問題談判只可以由塞浦路斯兩國之間實行。

塞國斥掠地 向聯國投訴

塞浦路斯政府之前已強調瓦羅沙是「紅線」，當局周二斥土耳其的決定明顯是有意掠地，總統阿納斯塔夏季斯形容是「非法和不能接受」，外交部昨向聯合國安理會投訴，指北塞的做法違反聯合國決議。英國對事態發展表示深切關注，稱會和其他安理會成員國緊急討論。

歐盟表示土耳其這單方面行徑勢令塞浦路斯緊張局勢升溫，不利解決問題。美國國務卿布林肯指土耳其的宣布具挑釁性，會在聯合國安理會與志同道合的國家合作應對。聯合國以往曾通過決議案，呼籲由聯合國接管瓦羅沙，然後容許民眾返回家園。

（路透社/法新社）