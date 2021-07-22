「飛馬」手機監控 馬克龍等領袖列目標 包括3國現任總統 法總統府：會徹查

法國非牟利新聞組織Forbidden Stories與國際特赦早前取得一份有逾5萬個電話號碼的外泄清單，相信為自2016年起NSO的政府客戶「感興趣」的監控目標。兩組織將清單與全球17個傳媒分享調查。《華盛頓郵報》與10個國家的新聞機構合作，透過翻查公共紀錄、記者的通訊錄，以及向政府官員或潛在被監控目標的相關人士查問，確認了清單上的電話號碼屬於哪些政要，當中包括14名國家元首或領袖，分別為3名現任總統：法國的馬克龍、伊拉克的薩利赫（Barham Salih）和南非的拉馬福薩（Cyril Ramaphosa），還有3名現任總理或首相：巴基斯坦的伊姆蘭汗（Imran Khan）、埃及的馬德布利（Mostafa Madbouly）和摩洛哥的奧斯曼尼（Saad Eddine El Othmani）。根據清單上的時間，有7名前總理或首相在任時被列入名單中，包括黎巴嫩的薩阿德（Saad Hariri）和法國的菲利普（Edouard Philippe）等，還有摩洛哥國王穆罕默德六世（Mohammed VI）。《華郵》指出，這些政客都沒有提供手機供驗證，意味着無法確定他們的手機是否曾被「飛馬」入侵，亦無法確定是否有NSO客戶企圖將「飛馬」發送到他們的手機上。

摩洛哥否認監控馬克龍

不過，法國《世界報》周二報道，在潛在監控清單上，有馬克龍自2017年以來常用的一個電話號碼，為摩洛哥情報機構監控目標之一。報道又稱，法國前總理菲利普和14名部長在2019年亦成為目標。摩洛哥周一發表聲明，否認使用「飛馬」監控，稱指控「沒有根據且非事實」。《華郵》引述馬克龍的幕僚報道，馬克龍除了其私人iPhone手機，還會使用兩部手機作更敏感的談話，但有官員稱，由於擔心被監控，馬克龍通常不會使用這些手機商討機密信息，他堅持使用加密的固網和其他工具。法國總統府稱，若報道屬實，將是非常嚴重的事，當局會調查。巴黎檢察官辦公室周二已就摩洛哥被指曾用「飛馬」監控法國新聞網站Mediapart及其兩名記者，展開調查。

部分政客疑遭自己政府中人監控

摩洛哥曾是法國的受保護國，與巴黎有長期緊密的外交關係。馬克龍手機號碼在2019年出現在該清單上當年，他曾出訪非洲。西非薩赫勒 （Sahel）地區對當時的馬克龍政府來說是一個關鍵區域，因它是打擊伊斯蘭武裝分子的前線。馬克龍亦曾準備籌辦薩赫勒五國（G5 Sahel）峰會，作為該區重要外交盟友的摩洛哥，也獲邀出席峰會。

《衛報》報道，外泄的清單資料顯示，儘管沙特阿拉伯和阿聯酋跟埃及的專制統治者塞西關係密切，但該兩國似乎急於監控埃及官員，其中相信為NSO客戶的沙特政府感興趣的目標電話號碼中，包括埃及總理馬德布利。報道又指出，除了政要疑遭外國政府監控，摩洛哥國王及首相、墨西哥前總理估計曾被自己政府或人士監控手機。

「飛馬」開發商：只是清單 沒針對領袖

NSO周二回應時，沒有直接否認名單中包括國家領袖或國王的電話號碼，指傳媒所提及的最少3個人，包括馬克龍、穆罕默德六世和世衛總幹事譚德塞，從來不是NSO客戶的目標，清單中提到的所有法國及比利時官員也從來不是「飛馬」目標。NSO的律師亦稱，外泄的5萬個號碼並非被選中作監控，「這只是一個電話號碼清單，任何人都可以在開源系統上搜索，而非因為被飛馬監控」。

（華盛頓郵報/衛報/路透社）