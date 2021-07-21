貝索斯太空遊：為後代鋪道路

「新謝潑德」號（New Shepard）火箭載着坐在太空艙內的貝索斯（Jeff Bezos）4人團隊在得州西部升空，太空艙在高空與火箭分離，並飛至海拔超過100公里的「卡門線」，其間感受3至4分鐘無重狀態，太空艙最後利用降落傘着陸，全程約10分鐘。與貝索斯同行的除了其胞弟馬克（Mark Bezos），還有歷來最年長和最年輕的太空旅客，分別為82歲美國退役女機師芬克（Wally Funk）及18歲荷蘭青年德門（Oliver Daemen）。

強調非太空遊競賽

57歲的貝索斯在升空前接受哥倫比亞廣播公司（CBS）節目訪問時說：「大家一直問我緊不緊張。我不緊張，我很興奮，很好奇，我想知道我們會學到什麼。」對於本月11日「維珍銀河」創辦人布蘭森（Richard Branson）搶先一步體驗太空飛行，貝索斯與布蘭森一樣強調這不是競賽，他周一接受美國國家廣播公司（NBC）節目訪問時說：「有一個人是第一個上太空，他的名字叫加加林（Yuri Gagarin），那是很久以前的事。」加加林是蘇聯時期太空人，1961年完成上太空創舉。貝索斯續說：「這不是一場競賽，而是建造一條通往太空的道路，以便後代可在太空中做不可思議的事。」

貝索斯等人在過去兩天照美國政府規定，接受了14小時速成訓練，包括如何使用太空艙、火災應對、緊急使用面罩及快速逃離太空艙等。今次是「藍色起源」的首次載人太空之旅，該公司稱，今年內將再辦兩次升空旅程。

（法新社/BBC/space.com）