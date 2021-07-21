美德「北溪」管道爭端 路透：數日內可解決

德國總理默克爾上周訪問美國時，未能與美國總統拜登解決雙方就俄羅斯「北溪2號線」出現的分歧，但同意不會容許莫斯科利用此連接俄羅斯和德國的能源管道作為對付鄰國的武器。

造價110億美元（約858億港元）的「北溪2號線」目前已98%完工，美國一直質疑這會增加歐洲對俄羅斯天然氣的依賴，亦可能跟現有經烏克蘭的管道「搶客」，變相減少基輔所得的過路費。

確保投資烏克蘭能源業利益

路透社稱，雙方協議細節暫未清楚，但消息人士指協議將包括雙方對確保投資烏克蘭能源業的承諾，從而抵消新管道對烏方的潛在負面影響。

另外，德國將保證一旦俄羅斯截斷對東歐的能源供應，柏林願意「逆流」天然氣到烏克蘭，而美方將繼續豁免對北溪2號線的持有企業及其總裁的制裁。

其一消息人士認為談判情况樂觀，可望在數日內達成協議。另一消息人士也指協議即將達成，內容將可平息美國國會議員以至烏克蘭的憂慮。

國務卿布林肯的高級顧問喬萊特（Derek Chollet）出訪基輔，周二和周三將會見烏克蘭官員。消息人士指美國欲確保烏克蘭支持美德達成的協議。

（路透社）