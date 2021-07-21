「間諜軟件如核武」 斯諾登促各國停交易

斯諾登2013年揭發美國情報機構在國內外作大型監控，現流亡俄羅斯躲避通緝。在《衛報》周一（19日）刊登的訪問，他指相較安裝竊聽器等傳統執法行動，用商業間諜軟件作針對式監控的成本低、風險小，而且可針對更多對象，現時一大問題在於大家所用手機功能相同，例如全球iPhone都運行相同軟件，只要找到入侵一部iPhone的方法就能入侵其他。

報道披露的可能監控目標清單涉及數百個印度電話號碼，包括最大反對黨國大黨領袖拉胡爾·甘地，其號碼在2019年大選前一年和選後數個月曾成為可能監控目標。

印度反對黨斥總理莫迪「叛國」

國大黨直斥「莫迪政府顯然是叛國和完全捨棄國家安全，尤其外國企業有可能取得有關數據」。多名政府高官反駁報道，如資訊科技部長瓦什納斥報道「企圖破壞印度民主及其完善機制」，但據報他本人2017年尚未進入國會時亦是可能監控目標。

（衛報）