美伙盟友指控網攻 北京駁斥無中生有

專家質疑華府未敢對華出手

今年4月，拜登政府指控俄羅斯涉及SolarWinds大規模黑客攻擊事件，同時制裁俄羅斯金融和科技公司，並驅逐俄駐美10名外交官，但華府周一指控中國時沒有祭出制裁，被質疑未敢對華出手。美國智庫外交關係協會的網絡安全及中國專家西格爾（Adam Segal）說：「我認為欠缺制裁有問題，中國不會接受一個嚴厲警告並突然出於某種原因改變他們的行為。」白宮發言人普薩基（Jen Psaki）周一則表示，美國對中俄一視同仁，「我們不允許任何情况或考量妨礙我們採取必要行動，我們保留實施額外措施的選項」。國務院發言人普萊斯（Ned Price）亦稱，美國沒有排除採取進一步行動的可能，白宮正評估所有選項。

有網絡專家指出，美國官員可使用奧巴馬政府時代簽署的一項行政命令，授權華府制裁透過網絡入侵而從中受益者。該命令隨時可以引用。

美官員認要盟國加入對華制裁有難度

另一官員稱，司法部周一起訴4名中國公民是目前華府願意採取的行動，白宮正討論制裁中國的可能，但承認未有共識，因現實是美中的經濟關係比俄羅斯複雜得多，「我們支持制裁的空間小得多」。美國亦希望與盟友共同行動，就如周一聯合譴責中國，但美國官員承認若拜登政府決定對華實施制裁，要歐盟等國加入是一大挑戰，因為各國本身有各自的對華立場。

對於美英與歐盟等國指控網攻，中國駐美國、英國、加拿大、新西蘭大使館及駐歐盟使團等周一群起反駁，斥相關指控是「蓄意污衊、不負責任」等。中國外交部發言人趙立堅隨後回應稱，美國糾集盟友在網絡安全問題上對中國作無理指摘，「無中生有、顛倒黑白」，完全是出於政治目的的抹黑和打壓。

（CNN/路透社/中新社）