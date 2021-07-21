美伙盟友指控網攻 北京駁斥無中生有

【明報專訊】美國周一（19日）聯同多個盟國指控中國政府支持的黑客組織向全球企業發動網絡攻擊，美國司法部同時起訴4名涉及網攻的中國人。中國外交部昨駁斥是「無理指摘和無中生有」。有美國網絡專安全專家質疑白宮未就有黑客攻擊進一步懲罰北京，與對俄羅斯做法有別，美國有線聞網絡（CNN）昨引述知情人士報道，拜登政府內部正討論是否及如何對中國的網攻實施制裁，但未有共識，認為美中經濟關係比俄羅斯緊密，制裁空間小得多。
專家質疑華府未敢對華出手
今年4月，拜登政府指控俄羅斯涉及SolarWinds大規模黑客攻擊事件，同時制裁俄羅斯金融和科技公司，並驅逐俄駐美10名外交官，但華府周一指控中國時沒有祭出制裁，被質疑未敢對華出手。美國智庫外交關係協會的網絡安全及中國專家西格爾（Adam Segal）說：「我認為欠缺制裁有問題，中國不會接受一個嚴厲警告並突然出於某種原因改變他們的行為。」白宮發言人普薩基（Jen Psaki）周一則表示，美國對中俄一視同仁，「我們不允許任何情况或考量妨礙我們採取必要行動，我們保留實施額外措施的選項」。國務院發言人普萊斯（Ned Price）亦稱，美國沒有排除採取進一步行動的可能，白宮正評估所有選項。
有網絡專家指出，美國官員可使用奧巴馬政府時代簽署的一項行政命令，授權華府制裁透過網絡入侵而從中受益者。該命令隨時可以引用。
美官員認要盟國加入對華制裁有難度
另一官員稱，司法部周一起訴4名中國公民是目前華府願意採取的行動，白宮正討論制裁中國的可能，但承認未有共識，因現實是美中的經濟關係比俄羅斯複雜得多，「我們支持制裁的空間小得多」。美國亦希望與盟友共同行動，就如周一聯合譴責中國，但美國官員承認若拜登政府決定對華實施制裁，要歐盟等國加入是一大挑戰，因為各國本身有各自的對華立場。
對於美英與歐盟等國指控網攻，中國駐美國、英國、加拿大、新西蘭大使館及駐歐盟使團等周一群起反駁，斥相關指控是「蓄意污衊、不負責任」等。中國外交部發言人趙立堅隨後回應稱，美國糾集盟友在網絡安全問題上對中國作無理指摘，「無中生有、顛倒黑白」，完全是出於政治目的的抹黑和打壓。