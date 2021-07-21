印第安納大學強制接種 學生興訟敗訴

印第安納大學（Indiana University）為準備恢復上課而實施的新健康規範。新規定要求9萬名學生與4萬名教職員必須接種疫苗，只允許宗教或醫療因素豁免施打。

目前美國約500所大學要求學生或教職員須接種疫苗，大部分在接種率較高的東岸和西岸。幾個保守派團體，例如學生組織「轉捩點」（Turning Point），發起了一個反對強制接種疫苗的運動，並支持在全美各地興訟，特別是公立院校，因為它們作為政府機構之一，特別受憲制拘束。印第安納大學8名本科和研究生早前就提出訴訟，質疑校方的規定違反憲法中保障基本自由的第14修正案。

官稱學生只是不想戴口罩

印第安納州南本德法院（South Bend court）法官萊克蒂（Damon Leichty）在長達101頁的判決書中寫道，美國憲法允許學生「基於身體自主權拒絕不想要的醫療」，但同時也「允許印第安納大學為公共健康合法利益採取合理和正當的疫苗接種要求」。萊克蒂說，提起訴訟的8人中有6人已因宗教理由而獲豁免接種，他們只是不想戴口罩或遵守社交距離規範。興訟者仍可一路上訴到最高法院。

康涅狄格大學和加州州立大學系統正面對類似訴訟，因此今次判決具有指標性。

（紐約時報/華爾街日報/中央社）