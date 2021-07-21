美全國確診回升 Delta「震跌」股市 市場憂礙全球經濟復蘇 世衛：幸運或明年控疫

世衛公共衛生緊急計劃執行主任瑞安周一稱，不認為疫情能在今年內完結，但「夠幸運的話，我們或能在明年控制（疫情）」，又重申若各國公平分配疫苗予窮國、實施社交距離並為醫院提供足夠資金，疫情可更快結束。

美每日確診倍增 住院數急增36%

在多地擴散的Delta變種病毒，被指是美國近期疫情反彈的主因。《華爾街日報》分析，美國過去一周平均每天新增3.2萬宗病例，較10天前的7天平均數高一倍。美國疾病控制及預防中心（CDC）數據顯示，截至7月13日的一周，住院人數較前一周急增近36%。這些升幅遠低於今年初高峰，但已引起衛生官員以至投資者憂慮。道指周一下跌逾700點，錄得去年10月以來最大跌幅；美國10年期國債孳息率跌至2月以來最低的1.181%；美國油價出現去年9月以來最大單日跌幅，原油期貨價格跌破每桶70美元。

接種陷樽頸 患者多年輕未打疫苗

美國逾48%人口完成接種疫苗，但接種進度4月起陷樽頸。總統拜登周一提到，上周新增病例有四成來自4個接種率低的州，再促民眾接種疫苗。CDC網站顯示，接種率低的州大多位於東南和南部，例如在阿肯色州，僅四成12歲或以上人士完成接種，該州過去7天平均每10萬人新增191宗病例，為全國第二高。喬治亞州完成接種人口不足四成，當地衛生部指去年12月以來已銷毁逾11萬劑疫苗，原因包括疫苗稀釋後未被使用、家長或子女拒絕接種、瓶身損毁等，但強調只佔整體1.4%。

接種率因年齡層而異，CDC上月底報告指18至29歲人士約38%已接種最少一劑疫苗，是所有年齡層中最低，長者接種率則達八成。密蘇里州有醫院行政總監指出，該院患者是爆發疫情以來最多，較之前年輕、病情更重，大多未接種疫苗，有5%至8%患者則已完成接種疫苗，現時深切治療部有九成患者需用呼吸機，較之前的四至五成高。

專家：是時候重新戴口罩

CDC在5月建議已完成接種者在大部分場合可不戴口罩，惟隨着疫情反彈，洛杉磯縣恢復要求所有人在室內戴口罩，加州和內華達州部分地區亦發出類似建議。多名專家警告是時候恢復戴口罩的規定或建議，惟州及地方衛生官員協會（ASTHO）醫療總監普萊夏指出，許多停戴口罩的民眾或對此感失望，要說服他們重新戴口罩將有難度。上月底的Axios/Ipsos民調顯示，僅55%美國人有時或一直在公共場合戴口罩，較同月初的68%低。

（華爾街日報/衛報/CNN/華盛頓郵報）