星洲確診近11月新高 促未接種疫苗者留家

新加坡周日新增88宗本地確診，當中37宗屬全國最大水產批發市場「裕廊漁港」（Jurong Fishery Port）的魚販群組。因此，全國魚類海產市場同日停業，收到衛生部發出健康風險警告短訊者須接受病毒檢測，並暫時居家隔離，直至檢測呈陰性才能開檔。「裕廊漁港」將休業消毒至7月31日。當局還呼籲其他攤販、市場工人接受檢測，未接種疫苗人士尤其是長者，避免到濕貨市場或外出，免受感染。周一起，當局也限制食肆最多兩人一枱；完全接種者則可最多5人一枱。

領導抗疫的財政部長黃循財呼籲未打疫苗者減少外出和社交互動，以降低感染風險，直至完成接種。該國570萬人口中逾45%完成新冠疫苗接種。

緬監獄疑爆疫 素姬顧問現症狀

另邊廂，醫療制度自政變後癱瘓的緬甸疫情亦令人憂慮。法新社昨報道，緬甸新冠死者持續增加，需靠義工隊接到電話報告後登門收屍送殮。仰光一名義工稱，其小組每天收集到30至40具屍體，有時候是一屋兩具，忙個不休。

緬甸負責疫苗接種計劃的衛生部高官均已被捕，軍方領導的國家管理委員會承認控疫「困難重重」。軍政府上周六公布新增確診近5500宗，分析推測實際數目更高。關押政治犯的仰光永盛監獄似乎也在爆疫，昂山素姬的澳洲籍經濟顧問特里爾（Sean Turnell）在該獄中，他近幾周有傷風感冒症狀，其妻周日晚在facebook稱擔心丈夫有重大健康風險。自由亞洲電台上周引述永盛監獄拘留人士的律師報道，最少48名羈留者感染新冠病毒，卻未獲有效治療。

另外，泰國周一新增11,784宗確診，連續第4天刷新單日確診紀錄。自4月1日爆發第三波疫情，該國有逾38.6萬人染疫，3個多月累計3328人死亡。疫下一年多累計個案逾41.5萬宗。該國目前只有4.9％人口完成接種。

（路透社/曼谷郵報/ABC）

（新冠疫情）