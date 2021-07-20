大堡礁恐列「瀕危世遺」 暖化海星阻珊瑚復原

澳洲海洋科學研究所（AIMS）的科學家今年調查127個珊瑚礁地點，發現過去兩年調查過的81個地點中，有69個地點的石珊瑚（hard coral）覆蓋增加。AIMS專家稱珊瑚正處於恢復期，但前景不明朗。AIMS總裁哈迪斯蒂（Paul Hardisty）稱日漸顯著的極端天氣和棘冠海星增加，為珊瑚礁造成更大壓力，令其康復的機會減少。

去年一項研究指出，全長2300公里的大堡礁自1995年以來已失去一半珊瑚，連串海洋熱浪令珊瑚大規模白化。AIMS研究項目總監沙費爾克（Britta Schaffelke）表示，最新的發現顯示「一絲希望……珊瑚礁仍有復原能力」，但稱受到氣候變化等因素的危害，珊瑚礁的未來展望仍然糟糕。

福州UNESCO大會 料周五有決定

為期兩周的世遺大會上周五（16日）起在福州以視像形式舉行，將討論是否把大堡礁列為「瀕危世界遺產」，預計本周五（23日）有決定。UNESCO上月作出有關提議後，受到澳洲政府強烈反對，環境部長蘇珊·利批評是出於政治動機。她沒點名中國，但傳媒報道稱澳洲政府在指摘中國。

今屆世遺大會主席、中國教育部副部長兼中國聯合國教科文組織全國委員會主任田學軍周日表示，澳洲作為世界遺產委員會成員國之一，應重視諮詢機構的意見，切實履行保護世界遺產的職責。

（法新社/衛報/德國之聲）