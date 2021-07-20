加密通訊難落手 間諜軟件轉攻用戶電子設備

軟件獲大量注資 多國政府暗簽協議

斯諾登2013年揭露美國國安局能深入全球互聯網電纜系統而能夠取得網上通訊資料，震驚全球。此後多家科企如Google、蘋果、微軟和facebook等都大幅加強點對點加密技術，令截取通訊監控變得極為困難，結果惹來一些國家的執法和情報部門抗議失去對可疑者或罪犯的監控能力。在此背景下，像NSO這類間諜軟件公司改以闖入用戶手機作招徠，避過中途截取通訊的限制。

兩年前，時任聯合國促進和保護意見和表達自由權特別報告員凱伊（David Kaye）就曾呼籲禁止如「飛馬」這類間諜軟件賣給政府，形容這類工具的研發已經失控和毫無約束，令政府能夠以低成本作間諜活動。惟其警告並未獲重視，這些公司繼續獲得大量投資，得以蓬勃發展，並與多個專制政府在沒有相關法規監管下達成秘密協議。美國馬里蘭大學網絡監管專家西旺-塞維利亞（Ido Sivan-Sevilla）質疑，政府透過推動不受監管的私人監控工具，就相當於鼓勵人們闖入一些本來安全穩妥的建築物。

《紐時》記者：NSO與美民主黨員密切

《紐約時報》記者沃格爾（Kenneth Vogel）在Twitter指出，NSO集團直到2019年底和2020年初前，分別向美國總統拜登高級顧問鄧恩（Anita Dunn）擁有的公司SKDK和前總統奧巴馬時代中情局和國防部參謀長巴什（Jeremy Bash）的公司Beacon Global Strategies付款，換取對方提供傳訊和商業策略建議，顯示該集團與美國民主黨部分要員關係密切。

（衛報/華爾街日報/霍士新聞）