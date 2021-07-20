軍事級間諜程式 侵記者政客手機 潛在監控電話號碼5萬個 涉50國逾千人

「飛馬」為一款惡意軟件，可入侵iPhone或Android手機，讓幕後操作者能取得手機內的幾乎所有資料，包括短訊、相片、電郵和衛星定位數據等，以及讀取加密信息應用程式如WhatsApp、Telegram和Signal內的內容，甚至可秘密開啟手機鏡頭和米高峰，變成監視工具。法國非牟利傳媒組織Forbidden Stories與國際特赦取得一份有5萬個手機號碼的外泄清單，這些號碼持有人是2016年以來，被NSO集團的客戶視為有利害關係的人。Forbidden Stories與國際特赦將清單與包括英國《衛報》及美國《華盛頓郵報》共17間傳媒機構分享，它們再作進一步研究和分析；國際特赦的安全實驗室也參與有關手機的鑑證分析。報道指出，清單上的5萬個號碼不一定全是被「飛馬」入侵，但顯然是潛在監控目標。有67人同意交出手機給實驗室作分析，經過鑑證後發現，當中有最少23部手機被「飛馬」成功入侵，另外14部曾被企圖入侵。

號碼集中印度沙特阿聯酋 沒提中港

國際傳媒聯合調查下，確定了逾1000個手機號碼持有人的身分，遍佈全球50國，包括189名記者、85名維權人士、65名企業高層、多名阿拉伯王室成員、逾600政客及政府官員，以及多名國家元首及首相。清單上的許多號碼集中在10個國家，包括阿塞拜疆、巴林、匈牙利、印度、哈薩克、墨西哥、摩洛哥、盧旺達、沙特阿拉伯和阿聯酋，這10國政府相信都是NSO的客戶。可能被監控的189名記者中不少來自著名傳媒機構，例如美國有線電視新聞網絡（CNN）、《紐約時報》、美聯社、《華爾街日報》、《經濟學人》、《金融時報》及法國《世界報》等。報道沒有提到中國大陸或香港是否有電話被入侵，但《華郵》指「飛馬」令一些國家擁有了像中美或以色列般的數碼網絡間諜技術。

沙特異見記者卡舒吉生前受監控

2017年遭謀殺的墨西哥獨立記者比爾托（Cecilio Pineda Birto）的手機號碼也被發現在清單上。報道指出，比爾托顯然在被殺幾周前是NSO墨西哥客人的目標。《華郵》報道亦稱，2018年在沙特駐土耳其伊斯坦布爾領事館被殺的沙特異見記者卡舒吉，其生前兩名關係密切的女性也是監控目標，包括卡舒吉的妻子艾拉特（Hanan Elatr）在丈夫被殺前幾個月，其手機也被人用「飛馬」作監控目標。

雖然盧旺達、摩洛哥、印度和匈牙利政府已否認使用「飛馬」入侵清單上人士的手機，但在傳媒及國際特赦調查下，發現匈牙利歐爾班政府使用了NSO技術監控國內的偵查報道記者，包括新聞調查機構Direkt36的著名偵查記者保尼（Szabolcs Panyi）。國際特赦對保尼的手機作了鑑證分析，發現2019年的7個月內，保尼的手機被「飛馬」多次入侵，且往往是他要求匈利政府官員就一些報道作評論後發生。

以國公司NSO：對付恐怖分子 有人濫用

NSO向40個國家的執法、軍事及情報機構出售技術，強調會事先嚴格審查客戶的人權紀錄。NSO總裁古利奧（Shaley Hulio）不認為該清單與NSO有關，「我們知道在一些情况下，客戶可能濫用該系統……我們會關閉濫用該系統客戶的軟件」。他透露，過去12個月就因侵犯人權指控而終止了兩項合約，但拒絕透露涉及國家。NSO又發表聲明批評報道中的指控是錯誤，「內容充滿錯誤假設和未經證實的理論」，強調NSO只會向經過審查的政府執法和情報部門出售其技術，「唯一目的是透過防止罪案和恐怖主義行徑來挽救生命」，並會繼續就可信的濫用指控作調查。

（衛報/華盛頓郵報）