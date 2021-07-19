英今「自由日」解封 約翰遜受壓隔離 確診回升下如期鬆綁 輿論轟以人民作賭注

衛生大臣確診 多名官員受牽連

約翰遜政府定於今天如期放寬英格蘭的防疫限制，包括解除限聚令、不要求居家工作、夜店可恢復營業等（見表）。英國衛生部昨宣布，英國已為所有成人準備好首劑新冠疫苗，達到預期目標。首相約翰遜上周呼籲所有仍未預約接種者盡快接種，以確保今日可如期解封。截至昨日，英國87.8%成人（逾4620萬人）已完成接種首劑，其中3570萬人打了兩針，佔全國人口67.8%。按此推算，9月中旬就能實現全部成人完成接種。

雖然疫苗接種尚算理想，惟英國近日確診個案有明顯回升，上周六單日新增確診達54,674宗，是半年以來新高。運輸工會擔心解封後數天將現確診飈升的「可怕後果」。

另一方面，衛生大臣賈偉德上周六檢測後證實確診亦動搖外界對疫苗和如期解封的信心。51歲的賈偉德在3月17日及5月16日先後接種「牛津—阿斯利康」新冠疫苗。傳媒報道指他上周五（16日）早上曾與多名閣員在首相府開會，曾確診新冠病毒的首相約翰遜亦在場，賈偉德在數小時後稱感頭暈不適。他翌日檢測確診，並開始與家人在家裏的10天自我隔離。他說：「我慶幸已接種兩劑疫苗，目前症狀非常輕微。」他上周主要在白廳的衛生及社會保健部辦公室工作，另曾3次去過下議院，有多名官員同場。

約翰遜辛偉誠曾欲每天檢測代替隔離

首相府昨原表示，首相約翰遜及財相辛偉誠被列為接觸者，兩人毋須隔離，但會試驗新措施，即每天接受病毒檢測。不過，兩人其後改稱會隔離。有政府消息人士對《每日電訊報》表示，可能有半數閣員需要隔離。

（BBC/路透社/天空電視台/衛報）

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