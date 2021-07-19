美駐奧外交官疑患「哈瓦那綜合症」

約20人稱出現症狀

美國《紐約客》上周五（16日）披露，自美國總統拜登今年1月上任以來，約有20多名美國駐維也納情報、外交官員及其他官員，報告身體出現了類似所謂「哈瓦那綜合症」的症狀。奧地利外交部發聲明稱：「我們非常重視這些報告，根據我們作為東道國的角色，我們正在與美國當局合作，共同追查此事真相。」奧地利外交部又強調，美國派駐維也納外交官及其家人的安全十分重要。

維也納是許多聯合國機構以及「歐洲安全暨合作組織」（OSCE）的所在地，美國和俄羅斯等國都派駐最少3名大使和大量外交人員在當地，使維也納成為外交活動以及間諜活動的熱點。美國現時有158名外交人員派駐維也納。

美國國務卿布林肯上月稱，美國政府正調查有關外交官懷疑遭到無線電波襲擊，導致各種神經系統疾病的事件。事件最先於2016年在古巴首都哈瓦那出現，當時有美國及加拿大外交官報稱不適，症狀包括嚴重頭痛、頭暈、耳鳴和失憶等，有關情况被稱為「哈瓦那綜合症」，至今仍未查出原因。

（路透社/紐約客）