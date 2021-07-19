美駐奧外交官疑患「哈瓦那綜合症」

【明報專訊】奧地利外交部上周六（17日）證實，多名美國派駐該國首都維也納的外交官疑似出現最先在美國駐古巴外交官發現、成因未明的「哈瓦那綜合症」（Havana syndrome），奧地利與美國政府正聯手調查事件。
約20人稱出現症狀
美國《紐約客》上周五（16日）披露，自美國總統拜登今年1月上任以來，約有20多名美國駐維也納情報、外交官員及其他官員，報告身體出現了類似所謂「哈瓦那綜合症」的症狀。奧地利外交部發聲明稱：「我們非常重視這些報告，根據我們作為東道國的角色，我們正在與美國當局合作，共同追查此事真相。」奧地利外交部又強調，美國派駐維也納外交官及其家人的安全十分重要。
維也納是許多聯合國機構以及「歐洲安全暨合作組織」（OSCE）的所在地，美國和俄羅斯等國都派駐最少3名大使和大量外交人員在當地，使維也納成為外交活動以及間諜活動的熱點。美國現時有158名外交人員派駐維也納。
美國國務卿布林肯上月稱，美國政府正調查有關外交官懷疑遭到無線電波襲擊，導致各種神經系統疾病的事件。事件最先於2016年在古巴首都哈瓦那出現，當時有美國及加拿大外交官報稱不適，症狀包括嚴重頭痛、頭暈、耳鳴和失憶等，有關情况被稱為「哈瓦那綜合症」，至今仍未查出原因。