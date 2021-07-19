美方留駐士兵緊絀 影響使館援助組織工作

美軍8月31日從阿富汗撤離後，仍會留駐約650名士兵，分散部署在美國大使館和首都喀布爾的國際機場，然而人手緊絀，而當地武裝組織塔利班和阿富汗政府的和談未見進展，戰事持續，增加駐當地美國人員執行任務的難度。前美國駐阿富汗高級外交官略倫斯（Hugo Llorens）表示，在喀布爾缺乏美軍人員補充下，當地美國大使館的工作將更加複雜、危險和困難。

美國就援助阿富汗在保安部隊和其他方面提供大額金錢，《華盛頓郵報》指美國國際開發署（USAID）預計今年援助阿富汗將花費5億美元（約39億港元）；美方每年亦預計撥款逾30億美元（約234億港元）予阿富汗安全部隊。人道組織Concern Worldwide的美國分部指美軍撤出阿富汗，將會降低官員監察援助項目的行動力，在確保納稅人的錢用得其所方面更困難。USAID稱已制定應變計劃，但承認工作將會因當地暴力程度與和平進程的狀况而受到限制。

美國的歐洲盟國大多倚賴美軍的物流和保安支援，相關國家在撤軍的同時，亦縮減在阿富汗的外交規模，例如關閉喀布爾使館以外的領事館等。

（華盛頓郵報）