阿富汗和談3目標 美推四方平台維穩 商停火釋戰俘 塔利班批談判對手浪費時間

塔利班最高領袖：勿依賴外國人

阿富汗政府及塔利班雙方多個月來斷斷續續在多哈舉行和談，但談判進展有限，而塔利班最近亦利用美國等國撤軍的最後階段，在全國各地發動攻勢，佔領大片土地。

阿富汗政府的民族和解高級委員會主席阿卜杜拉（Abdullah Abdullah）在會議開始時呼籲採取重要步驟繼續和平進程；塔利班談判代表、駐多哈政治辦事處主任巴拉達爾（Mullah Abdul Ghani Baradar）則對談判缺乏進展感遺憾，但表示塔利班會努力令會談有正面結果。

塔利班最高領袖阿洪扎達（Hibatullah Akhundzada）昨日發表聲明，指該組織雖然取得軍事上的得益和進展，但致力達成政治協議，稱會利用每一個機會建立伊斯蘭制度、和平與安全。阿洪扎達續指塔利班繼續致力於訂出終止戰爭的方案，但批評對方陣營浪費時間：「我們的信息仍然是，與其依賴外國人，就讓我們自己解決我們的問題，從當前危機中拯救我們的家園。」他另外向各國保證，將不會允許任何人利用阿富汗領土威脅別國安全。

阿富汗未來局勢受到周遭國家關注，美國與哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、土庫曼和烏茲別克5個中亞國家成立的聯盟「C5+1」上周四及五在烏茲別克首都塔什干舉行會議後，與會各方周六（17日）發布聲明，表示不支持用武力把一個新政府強加給阿富汗，又強調絕不容許恐怖分子和第3方勢力，利用阿富汗領土威脅中亞5國或任何國家。

普京促美可用中亞基地蒐集情報

美國、阿富汗、巴基斯坦和烏茲別克上周五（16日）亦另外發聲明，原則上同意成立四方外交平台，重點在加強地區連結；聲明又指他們認同阿富汗長期和平穩定對地區的連結相當重要，且是相輔相成。

俄羅斯《生意人報》（Kommersant）上周六引述消息報道，總統普京6月在瑞士日內瓦與美國總統拜登會面時，提出可讓美國利用俄國於中亞國家塔吉克和吉爾吉斯的基地，作蒐集阿富汗情報之用。報道指當中或涉及交換無人機蒐集到的資料，而美方未有具體回應。

（路透社/半島電視台/法新社/Dawn）