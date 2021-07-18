氣候危機成德大選焦點 選民觀望各黨應對

各黨候選人紛赴災區

目前最大機會接替默克爾任總理的拉舍特，是重災區之一的北萊茵—威斯特法倫州州長，他呼籲「加快」應付氣候變化，同時承諾迅速補償災民。基民盟競選政綱雖強調保護地球氣候，但因打算延至2038年才逐步淘汰燃煤，遲於綠黨主張的2030年，受到抨擊。執政大企業所在州份的拉舍特向來主張綠色措施不能損害主要工業，上周四晚受訪時被問及淘汰燃煤，即表現煩躁地稱：「你不能因為像這樣的一日就改變政策。」

支持度排第二的綠黨一向主張須傾國家資源遏止氣候災難，水災可證具先見之明；有望問鼎總理一職的貝爾博克結束休假趕往災區。她近日受醜聞困擾，包括個人履歷被揭隱瞞，本是某知名智庫的「贊助者」卻自稱「成員」，上月出版的新書亦被指抄襲，以及拖延向國會申報個人額外收入。

德國環境與自然保育聯合會的北萊茵—威斯特法倫州支部負責人表示，近幾日大雨「很大程度是我們自己的責任」，因人類在水浸地帶進行工程或在斜坡伐林等，使原可蓄水的地方不能再收集雨水。德國保險協會表示，今年是德國自2013年以來其一天災損失最嚴重的年份，涉及保險賠償高達93億歐元（約853億港元）。

（法新社/金融時報）