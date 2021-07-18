西歐超級洪災 揭警報系統漏洞 沿用廿年 疏散信息發送現誤差

【明報專訊】西歐近日發生的被形容為千年一遇洪災，在德國西部尤其造成嚴重傷亡，背後成因備受關注。一方面這次死亡人數遠遠高於預期，不少遇難民眾太遲收到警報，猝不及防下趕不及逃生，專家正檢討沿用近廿年的洪水警報系統是否在信息傳遞的過程上存在漏洞。罕見的豪雨亦同時再次印證氣候變化的影響。
早在洪水席捲西歐前數日，歐洲氣象部門已發出「極端 」洪水警告，指推測模型顯示暴雨勢令河流水位升至有德國氣象學者形容為500年至1000年一遇的程度。結果災情顯示確實極為嚴重，到昨日為止德國至少133人喪生，比利時亦有至少24人死亡；鄰近西德舊首都波恩的阿爾韋勒縣（Ahrweiler），有逾1300人失聯，但地方官員相信大多只是通訊網絡癱瘓而未能聯絡得上。許多受災地區的民眾和官員承認，洪水驟然襲至時他們根本來不及反應。
專家指德系統「零散」涉多部門
在2002年大洪災後，歐盟成立「歐洲洪水警覺系統」以免重蹈死傷慘重的覆轍。有份建立系統、迄今仍保持顧問身分的水文學家克洛克（Hannah Cloke）向BBC稱，系統上周末有向歐洲各國發出警示，表明會有非常嚴重的豪雨和洪水來臨，「然後就輪到各國政府接收資訊並加以處理」。她承認這次洪災暴露「（傳訊）鍊上的缺口」。歐洲各國涉及洪水預報和警告系統的架構因地而異，克拉克指德國系統「零散」，不同州份涉及許多不同政府部門，導致回應方式有別。德國由地方官員自行判斷回應方式，理論上他們最了解地方風土，以及最清楚河邊沿岸有什麼居民或物業，但在這次洪災卻反映理論和現實未必一致。
部分地方及時通報民衆避洪
在某些地方，警報來得剛好及時。在位於伍珀河畔的伍珀塔爾（Wuppertal），由警隊、消防部門和市政官員等組成的危機委員會，起初利用社交平台呼籲民眾留在家中。及至周四凌晨初，民眾聽到呼籲他們遷往較高樓層或疏散避洪的警鳴。最終當地雖有財產損失，但無人命傷亡。
但在其他地方，警報姍姍來遲。阿爾韋勒縣官員在河水外溢幅度達到破紀錄的3米後，才向居民發出首次警報。3小時後，水位超出此前洪水紀錄，地方部門才發出緊急狀態令。那時候許多民眾已逃到寓所較上層位置，但手腳不夠快的民眾就躲不過洪水掩至。在阿爾韋爾勒縣所在的萊因蘭-普法爾茨州，州環境部表示洪水警報已在主要河道發出，但在支流和較小型的河流，資訊未有那麼詳細，令洪水未必可以避免。