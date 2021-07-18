西歐超級洪災 揭警報系統漏洞 沿用廿年 疏散信息發送現誤差

早在洪水席捲西歐前數日，歐洲氣象部門已發出「極端 」洪水警告，指推測模型顯示暴雨勢令河流水位升至有德國氣象學者形容為500年至1000年一遇的程度。結果災情顯示確實極為嚴重，到昨日為止德國至少133人喪生，比利時亦有至少24人死亡；鄰近西德舊首都波恩的阿爾韋勒縣（Ahrweiler），有逾1300人失聯，但地方官員相信大多只是通訊網絡癱瘓而未能聯絡得上。許多受災地區的民眾和官員承認，洪水驟然襲至時他們根本來不及反應。

專家指德系統「零散」涉多部門

在2002年大洪災後，歐盟成立「歐洲洪水警覺系統」以免重蹈死傷慘重的覆轍。有份建立系統、迄今仍保持顧問身分的水文學家克洛克（Hannah Cloke）向BBC稱，系統上周末有向歐洲各國發出警示，表明會有非常嚴重的豪雨和洪水來臨，「然後就輪到各國政府接收資訊並加以處理」。她承認這次洪災暴露「（傳訊）鍊上的缺口」。歐洲各國涉及洪水預報和警告系統的架構因地而異，克拉克指德國系統「零散」，不同州份涉及許多不同政府部門，導致回應方式有別。德國由地方官員自行判斷回應方式，理論上他們最了解地方風土，以及最清楚河邊沿岸有什麼居民或物業，但在這次洪災卻反映理論和現實未必一致。

部分地方及時通報民衆避洪

在某些地方，警報來得剛好及時。在位於伍珀河畔的伍珀塔爾（Wuppertal），由警隊、消防部門和市政官員等組成的危機委員會，起初利用社交平台呼籲民眾留在家中。及至周四凌晨初，民眾聽到呼籲他們遷往較高樓層或疏散避洪的警鳴。最終當地雖有財產損失，但無人命傷亡。

但在其他地方，警報姍姍來遲。阿爾韋勒縣官員在河水外溢幅度達到破紀錄的3米後，才向居民發出首次警報。3小時後，水位超出此前洪水紀錄，地方部門才發出緊急狀態令。那時候許多民眾已逃到寓所較上層位置，但手腳不夠快的民眾就躲不過洪水掩至。在阿爾韋爾勒縣所在的萊因蘭-普法爾茨州，州環境部表示洪水警報已在主要河道發出，但在支流和較小型的河流，資訊未有那麼詳細，令洪水未必可以避免。

（紐約時報/BBC/路透社）