哥倫比亞指海地司法部前官員命刺殺總統

巴爾加斯（Jorge Vargas）上周五向傳媒發布錄音講話，稱海地與哥倫比亞當局及國際刑警聯合調查莫伊茲（Jovenel Moise）遇刺案，發現海地司法部前官員巴迪奧（Joseph Felix Badio）在案發3天前下達暗殺令，命令案中疑犯、哥倫比亞前軍人卡帕多（Duberney Capador）及里韋拉（German Rivera）殺死莫伊茲，這兩人原本受委託執行保安任務，但巴爾加斯未有提供更多證據或資料。卡帕多在案發後被警方擊斃，里韋拉則被捕。巴迪奧曾在政府反貪部門工作，目前下落不明。

海地當局日前拘捕63歲海地裔美國醫生薩農（Christian Emmanuel Sanon），指控他涉嫌聘用僱傭兵密謀奪權成為海地總統，又通緝涉案的海地前參議員約瑟夫（John Joel Joseph），但未肯定薩農背後是否仍有主謀。

總統遺孀料返國參加國葬

莫伊兹的國葬將於本月23日舉行，臨時總理約瑟夫（Claude Joseph）稱，在案中受傷、目前在美國就診的莫伊兹遺孀馬丁娜（Martine Moise）預計會返國參加喪禮。

（路透社）